44 meslek yapay zeka tehdidinde

Yapay zeka, 44 meslek grubunu tehdit ediyor. Yapay zekadan daha kötü performans gösteren mesleklerin başında satış görevlileri geliyor.

Teknoloji, sektörlerde iş yapış modellerini değiştiriyor. Birçok meslek şimdiden bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı.

Yapay zeka şirketi OpenAI’ın yayımladığı rapora göre, durum artık teoriden çıkıp gerçeğe dönüşmeye başladı.

YAPAY ZEKA DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Şirket yaptığı test ile yapay zeka ve profesyonel çalışanların ortaya koyduğu işleri karşılaştırdı.

Yapay zeka birçok iş alanında profesyonelleri geride bırakırken en yüksek tehdit perakende ve satış alanlarında gözlemlendi.

Tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri, vakaların yüzde 81’inde yapay zekadan daha kötü performans gösterdi.

En yüksek tehdidin olduğu ikinci meslek ise yüzde 79 ile satış müdürleri oldu. Üçüncüsü ise yüzde 76 ile sevkiyat görevlileri.

Yapılan testte bu alanlardaki işlerde yapay zeka daha iyi bir iş ortaya koydu.

Editörler yüzde 75, yazılım geliştiriciler ve araştırmacılar yüzde 70 ile onları takip etti. Listede finans danışmanlığı, emlak komisyonculuğu, avukatlık, hemşirelik dahil pek çok meslek grubu da yer aldı.

Bu habere emoji ile tepki ver