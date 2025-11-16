A Milli Takım’ın olası play-off rakipleri belli oldu

Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde eden A Milli Takım’ın olası rakipleri de netleşti. A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında ağırladığı Bulgaristan’ı 2-0 mağlup etti.

Bursa’da oynanan maçta millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ile 83. dakikada kendi kalesine Chernev kaydetti. Bu skorun ardından kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etti.

PLAY-OFF NASIL ŞEKİLLENECEK?

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026’nın mart ayında oynanacak.

A Milli Takım oyuncuları, Hakan Çalhanoğlu’nun Bulgaristan filelerini penaltıdan havalandırdığı gol sonrası böyle sevindi.

MAÇ TARİHLERİ

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:

Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

