ABD 19 ülkenin vatandaşlarının göç başvurularını durdurdu

Göç politikasını sertleştiren ABD, 19 ülkenin vatandaşlarının Yeşil Kart dahil “tüm göç başvurularının durdurulduğunu” açıkladı. Trump yönetimi, Biden döneminde ülkeye gelenleri de incelemeye tabi tutacak.

ABD’de Donald Trump yönetimi, Washington’da Ulusal Muhafız mensuplarına gerçekleştirilen saldırı sonrası göç politikasında attığı sert adımlara bir yenisini ekledi. Salı günü, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), daha önce seyahat yasağı getirilen toplam 19 ülkenin vatandaşlarına Yeşil Kart da (Green Card) dahil tüm göç başvurularının durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Trump yönetiminin “yüksek riskli” olarak tanımladığı bu 19 ülkeden gelen göçmenlere yönelik vatandaşlığa geçiş işlemleri de dahil geniş bir yelpazedeki göçmenlik kararlarının askıya alındığı belirtilerek başvuruların ne zaman devam edeceğine kurumun direktörü Joseph Edlow’un karar vereceği ifade edildi.

Washington, geçen Haziran ayında 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamış, yedi ülkenin vatandaşları için ise güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar getirmişti.

Yasak; Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları için geçerliydi. Kısıtlı erişim ise Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarını kapsıyordu.

Halihazırda ABD’ye giriş yapmış olanlar da incelenecek

Seyahat yasağı getirilen ülke vatandaşlarından uygulama yürürlüğe girmeden önce ABD’ye gelmiş olanlar hakkında daha önce herhangi bir işlem yapılmamıştı. Ancak yeni açıklama, halihazırda ülkede bulunanların da ek incelemeye tabi tutulacağına işaret ediyor. USCIS’in açıklamasında, Trump’ın selefi Joe Biden döneminde ülkeye giriş yapmış olan göçmenlere yönelik tüm “onaylanmış hak taleplerinin” kapsamlı bir incelemeden geçirileceği kaydedildi.

Ulusal Muhafızlara yönelik silahlı saldırının şüphelisinin bir Afgan vatandaşı olmasına atıfta bulunan USCIS, “Tespit edilen endişeler ve Amerikan halkına yönelik tehdit nedeniyle, 20 Ocak 2021 tarihinde veya sonrasında ABD’ye giriş yapmış, yüksek riskli ülkelerden gelen tüm yabancılar için kapsamlı bir yeniden inceleme, olası mülakat ve yeniden mülakat sürecinin gerekli olduğunu değerlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

Kurum geçen hafta da “endişe duyulan ülkelerden” gelenlerin yeşil kart başvurularını yeniden inceleyeceğini duyurmuş, ayrıca tüm iltica süreçlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Afganistan savaşında ABD’ye destek sağlayan Afganlara yönelik vizelerin durdurulduğunu bildirmişti.

Trump yönetimi, göçmenlere yönelik “toplu cezalandırmaya” gittiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

