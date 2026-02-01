ABD-İran müzakerelerinde ilerleme açıklaması geldi. Ortadoğu diken üstünde iken Trump ve İran’dan iletişim ve müzakere açıklaması yapıldı. Trump “Bir müzakere başlattık, büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını düşünüyorum” dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise “CENTCOM, ABD’nin ‘terör örgütü’ olarak listelediği bir ulusal ordudan ‘profesyonellik’ talep ederken, askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya.” dedi.

ABD-İran hattında gerilim yüksek. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler’e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söylerken, bir yandan da Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nda tatbikat hazırlığı var.

Tüm bu gerilime rağmen İran müzakere açıklaması geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere için bir yapı oluşturulduğunu söyledi.

Laricani, “Yapay savaş gündeminin aksine müzakerelerde ilerleme var” dedi.

TRUMP: İRAN’LA İLGİLİ PLANLARI PAYLAŞMAYIZ

ABD Başkanı Trump’tan da yeni bir açıklama var. Trump, “İran bizimle iletişim halinde, Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.” dedi.

Tahran’la ilgili planlarını gizlilik gerekçesiyle Körfez müttefikleriyle paylaşmadığını açıkladı.

“İRAN’A ANLAŞMA İÇİN SÜRE VERDİK”

ABD Başkanı Trump, açıklamasında İran’a anlaşma yapmak için bir süre verdiklerini, ancak bunun ne zaman sona ereceğini yalnızca Tahran’ın bildiğini söylerken, “Umarım bir anlaşma yaparız. Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Washington’dan Florida’ya gittiği sırada gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Trump “İran’ın ABD ile ciddi şekilde görüşmeler yaptığını” söyledi. “Umuyorum ki İran, kabul edilebilir bir anlaşma üzerinde müzakere yürütüyordur” ifadelerini kullanan ABD Başkanı, “Konu hakkında bir müzakere başlattık, büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Trump, Kanada ve Çin yakınlaşmasına da değindi. “Kanada’nın Çin’le anlaşma yapması çok önemli adımlar atacağız” dedi.

ABD BASININDA “SAVAŞ TARİHİ” VERİLDİ

Amerikan basınının iddiasına göre ABD saldırıya geçmeye karar verirse operasyonlar Pazar sabahı başlayabilir.

Dropsite News’te yer alan habere göre üst düzey ABD’li yetkililer bölgedeki bir müttefik ülkeyi, Trump’ın bu hafta sonunda Amerika’nın İran’a saldırısına onay verebileceği konusunda bilgilendirdi. Birden fazla kaynağa atıf yapılan haberde İran’a yönelik saldırıların pazar gününden itibaren başlayacağı belirtiliyor.

İRAN ORDUSU TEYAKKUZDA

İran tarafı da açıklamaları yakından izliyor. Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, savaş ihtimaline ilişkin teyakkuzda olduklarını söyledi.

Hatemi,, “Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil.” ifadesini kullandı.

TATBİKAT RESTLEŞMESİ

Bir yandan da gözler İran’ın yapacağını duyurduğu donanma tatbikatında.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom, İran Devrim Muhafızları’na uyarıda bulundu. Tatbikatta Devrim Muhafızları’nın Amerikan güçlerine yaklaşmaması çağrısı yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise CENTCOM’un ifadelerini eleştirdi. ABD ve İran sınırlarının işaretlendiği bir harita paylaşan Arakçi, “Batı yarımkürede ABD’yi görüyorsunuz. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında ise İran’ın sınırlarını görüyorsunuz. Kırmızıyla gösterilen küçük daire Hürmüz Boğazı’dır. Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi de güçlü silahlı kuvvetlerimizin kendi sahasında hedef tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor” dedi.

Arakçi durumda bir tutarsızlık olduğunun altını çizerek, “CENTCOM, ABD hükümetinin ‘terör örgütü’ olarak listelediği bir ulusal ordudan ‘profesyonellik’ talep ederken, aynı zamanda o ‘terör örgütünün’ askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya bugün işte bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa hükümetleri bunu bilinçli olarak benimsemeyi tercih etmiş durumda” ifadelerini kullandı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’se, islam devriminin 47’nci yıldönümü yaklaşırken, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin türbesini ziyaret etti.

Hamaney’e, Humeyni’nin torunu Hasan Humeyni de eşlik etti.

