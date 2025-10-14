15.1 C
İstanbul
Salı, Ekim 14, 2025
spot_img
Ana SayfaDÜNYAABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü
DÜNYA

ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü

acikgazete
acikgazete

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında bir tekne için “uyuşturucu taşıyordu” iddiasıyla saldırı emri verdi. Uluslararası sularda vurulan teknedeki 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD, Venezuela açıklarında seyreden bir tekneyi hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının gerekçesini teknenin “uyuşturucu taşıması” iddiasıyla açıkladı. Uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada “Başkomutan” sıfatıyla saldırı emrini verdiğini duyurdu. İstihbarat raporlarının teknenin “narkoteröristlerle bağlantılı olduğunu” öne sürdü. ABD ordusuna zarar gelmediğini belirten Trump, paylaştığı videoda saldırı sonrası alevler içinde kalan tekne görüldü.

Venezuela’ya dönük tehditler
Karayipler bölgesine geçtiğimiz haftalarda denizaltı ve savaş gemileri gönderen ABD, Venezuela açıklarındaki askeri varlığını artırmıştı. Trump’ın görevlendirdiği Savunma Bakanı Pete Hegseth, “rejim değişikliği dahil her türlü operasyona hazır olduklarını” söylemişti.

Washington’un saldırısı, Venezuela’ya dönük kuşatma ve müdahale politikalarının yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  Trump'tan Greta'ya: Baş belası, doktora gitmeli
Önceki haber
Hakan Tosun’a Dair Birkaç Satır…

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Hakan Tosun’a Dair Birkaç Satır…

KÖŞE YAZILARI
Hakan ile Taksim bölgesinde gazetecilik yapan, doğayı seven herkesin...

Kapitalist Devlete dair kısa not…

KÖŞE YAZILARI
“Hiç düşmanın yok mu? Bu nasıl mümkün oldu? Her...

Suriye’de parçalanma endişesi artıyor

DÜNYA
Suriye'de azınlıkların seçimlerden dışlanması, farklı etnik ve dinî gruplar...

Mısır zirvesinden ne çıktı, Türkiye nasıl değerlendiriyor?

TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki Gazze zirvesi sonrası, anlaşmanın...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE