ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü

ABD, Venezuela açıklarında seyreden bir tekneyi hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının gerekçesini teknenin “uyuşturucu taşıması” iddiasıyla açıkladı. Uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada “Başkomutan” sıfatıyla saldırı emrini verdiğini duyurdu. İstihbarat raporlarının teknenin “narkoteröristlerle bağlantılı olduğunu” öne sürdü. ABD ordusuna zarar gelmediğini belirten Trump, paylaştığı videoda saldırı sonrası alevler içinde kalan tekne görüldü.

Venezuela’ya dönük tehditler

Karayipler bölgesine geçtiğimiz haftalarda denizaltı ve savaş gemileri gönderen ABD, Venezuela açıklarındaki askeri varlığını artırmıştı. Trump’ın görevlendirdiği Savunma Bakanı Pete Hegseth, “rejim değişikliği dahil her türlü operasyona hazır olduklarını” söylemişti.

Washington’un saldırısı, Venezuela’ya dönük kuşatma ve müdahale politikalarının yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.