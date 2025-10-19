ABD’de milyonlar ‘Krallara hayır’ dedi

ABD genelinde milyonlarca kişi, Donald Trump’a karşı düzenlenen “Krallara hayır” eylemlerinde buluştu. Trump ise protestolara katılanların üstüne uçaktan dışkı döktüğünü gösteren bir video paylaştı.

ABD genelinde milyonlarca kişi dün “Krallara Hayır” (No Kings) eylemlerinde bir araya gelerek Donald Trump’ı ve politikalarını protesto etti.

Trump’ın ülkeyi “daha militer ve otokratik” bir yöne götürmesine karşı gerçekleştirilen protestoların ilki Trump’ın 79. doğum günü olan 15 Haziran’da düzenlenmişti.

Eylemlerin ikincisi dalgasında başkent Washington’dan Los Angeles’a, New York’tan Chicago’ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500’den fazla yerde milyonlarca kişi meydanları doldurdu.

Eylemlerde Trump’ın özellikle Demokratların yönetiminde olduğu eyaletlere “güvenlik” gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterildi.

Eylemlere katılanlar, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik baskıları ve federal harcama kesintileri gibi başlıklarda da hükümetin kararlarını protesto etti.

“Krallara Hayır” protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda çalışan sivil toplum örgütleri, Trump’ın hak ve özgürlükleri tırpanlayan politikalarına karşı çıkıyor.

“Trump’ın ya da başka bir kralın bizi yönetmesini istemiyoruz”

Washington Anıtı yakınında düzenlenen gösteriye katılan Senatör Bernie Sanders, “Milyonlarca Amerikalı bugün Amerika’dan nefret ettikleri için sokağa çıkmıyor, biz Amerika’yı sevdiğimiz için buradayız. Bugün, Amerikan tarihinin bu tehlikeli döneminde mesajımız tamamen aynı. Hayır Başkan Trump, sizin ya da başka bir kralın bizi yönetmesini istemiyoruz” diye konuştu.

Demokrat Senatör Chris Murphy de “otoriter bir lider” olarak tanımladığı Trump’ın ülkeye zarar verdiğini söyledi.

Göstericilerden 101 yaşındaki Bob McCann, “Bugün burada, kral olduğunu iddia eden ve kral olmak için elinden gelen her şeyi yapan bir başkanı protesto ediyoruz” ifadesini kullandı.

Terry isimli bir Amerikalı da “60’lı yıllarda Berkeley’de kadın hakları ve sivil haklar için mücadele ettik, şimdi de demokrasi için mücadele ediyoruz. Otoriterliğe karşı protestolar düzenliyoruz” diye konuştu.

Göstericilerden Jill Landsberg, “Askerlerin sokaklarda olmasının nedeni, bizi şiddetten korumak değil, ifade özgürlüğünü bastırmak” dedi.

Trump’tan küstah yanıt

Trump ise eylemlere yanıt olarak, “Kral Trump” yazılı jetle kendisini protesto edenlerin üzerine dışkı döktüğünü gösteren yapay zeka ile oluşturulmuş bir video paylaştı.

Daha öne de kendisini bir kral olarak resmeden görseli kendi hesabından paylaşan Trump, son açıklamasında, “Ben bir kral değilim” ifadesini kullanmıştı.

Bu habere emoji ile tepki ver