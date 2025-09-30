ABD’nin Gazze’de barış planı üzerinde anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki görüşmesi sona erdi.

Görüşme devam ederken Beyaz Saray Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planını* açıkladı. Ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

Trump basın toplantısında “Bugün barış için tarihi bir gün” dedi ve Netanyahu’ya “planı kabul ettiği” için teşekkür etti.

Barış planıyla ilgili Suudi Arabistan, Ürdün, Türkiye, Mısır, Pakistan, Katar ve BAE liderleri de dahil olmak üzere birçok ülkeyle öneriyi görüştüğünü söyledi. Avrupalı müttefiklerinin yanı sıra Arap ve Müslüman ülke liderlerine teşekkür etti.

Trump, Arap ve Müslüman ülkelerin Hamas’la temasta olacağını da belirtti. Eğer Hamas’la anlaşamazlarsa, ABD’nin İsrail’e “Hamas tehdidini yok etme işini tamamlamak için” tam destek vereceğini açıkladı.

Bir barış anlaşmasının çok yakın olduğunu ifade eden Trump plan Hamas tarafından da kabul edilirse rehinelerin en geç 72 saat içinde serbest bırakılacağını, hayatını kaybeden rehinelerin naaşlarının derhal iade edileceğini belirtti.

Bunun aynı zamanda “savaşın derhal sona ermesi” anlamına geleceğini de söyledi. Askeri operasyonların kesileceğini ifade etti.

Arap ve Müslüman ülkelerin, planın bir parçası olarak Gazze’nin hızla “askerden arındırılması” taahhüdünde bulunduğunu ekledi.

ABD ayrıca Gazze’nin gelecekteki yönetimine ilişkin planı da paylaştı. Trump’ın aktardığına göre, “teknokrat, apolitik Filistin komitesi” Gazze’yi geçici olarak Barış Kurulu başkanlığındaki yeni bir uluslararası geçiş organının gözetimi ve denetimi altında yönetecek.

Hamas’ın yönetimde “doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde” hiçbir rolü olmayacak.

Netanyahu: Planınızı destekliyorum

Trump’ın ardından Netanyahu basına konuştu.

Netanyahu, bugünkü toplantının sadece Gazze’deki savaşı sona erdirmek için değil, aynı zamanda Ortadoğu genelinde barışın zeminini hazırlamak için de kritik bir adım olduğunu söyledi.

Trump’ın 20 maddelik barış planına atıfta bulunarak “Gazze’deki savaşı sona erdirme planınızı destekliyorum” dedi.

Netenyahu, anlaşmaya göre canlı ve ölü tüm rehinelerin 72 saat içinde iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze’nin silahsızlandırılması vurgusu yapan Netanyahu, Hamas’ın bu planı kabul etmemesi üzerine bunun “zor yoldan yapılacağını” söyledi. Katar’ı aradılar

Basın toplantısı öncesi Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Netanyahu 29 Eylül’de erken saatlerde Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi aradı ve İsrail’in bu ayın başlarında Doha’ya düzenlediği saldırı için “derin üzüntü duyduğunu” söyledi.

İsrail liderinin ayrıca İsrail’in gelecekte bir daha böyle saldırılar düzenlemeyeceğine dair güvence verdiği ifade edildi.

Trump da Netanyahu’yla yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında bu görüşmeyi doğruladı ve Katarlı liderle çok samimi bir konuşma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trump: Barış olacağından eminim

Trump, İsrail başbakanını karşılarken gazetecilerin Gazze’de bir barış olacağından emin olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

ABD Başkanı, “Eminim, çok eminim” dedi.

Trump görüşme öncesinde de Gazze’de savaşı bitirme konusunda iyimser bir mesaj paylaştı.

Trump, sahip olduğu Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ortadoğu’da barış için “gerçek bir şans” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, “İlk kez, herkes özel bir şey için aynı gemide. Başaracağız” diye ekledi.

28 Eylül’de Reuters haber ajansına konuşan Trump, İsrailli ve Arap liderlerin barış planına olumlu tepki verdiğini söyledi.

28 Eylül'de Reuters haber ajansına konuşan Trump, İsrailli ve Arap liderlerin barış planına olumlu tepki verdiğini söyledi.

Hamas ne yanıt verdi?

Müzakereleri yakından takip eden bir Filistinli bir kaynak BBC’ye Beyaz Saray’ın 20 maddelik planının Hamas yetkililerine iletildiğini söyledi.

Bu kaynak, “Katarlı ve Mısırlı yetkililer Beyaz Saray’ın Gazze’de savaşı bitirme planını Hamas yetkililerine Doha’da iletti” dedi.

Reuters’ın haberine göre, Hamas’ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları, Beyaz Saray’daki görüşmeden önce, Gazze’deki rehineleri kurtarabilmek için İsrail’e askerlerini geri çekmesi ve Gazze Şehri’ne yönelik hava saldırılarını 24 saatliğine durdurması çağrısında bulunmuştu.

Tepkiler ne oldu?

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’yı yöneten Filistin Yönetimi, Trump’ın teklifini olumlu karşılayan bir açıklama yaptı.

WAFA haber ajansına göre Filistin Yönetimi, Gazze’ye yeteri kadar insani yardımın girişini, rehineler ve mahpusların salıverilmesini ve Filistinlileri koruyacak bir mekanizma kurulmasını güvence altına alacak bir çözüme bağlılığını yineledi.

Açıklamada, yönetimin savaşın sona ermesinden sonraki bir yıl içinde yeni parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapma, okul müfredatını değiştirme ve yeni bir güvenlik gücü oluşturma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, planı desteklediğini belirterek, Hamas da dahil olmak üzere tüm tarafları “planı kabul etmeye ve silahlarını bırakıp kalan tüm rehineleri serbest bırakarak bu acıya son vermeye” çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öneriyi överek, “Bu unsurlar, bölgede iki devletli çözüm temelinde kalıcı bir barış inşa etmek için ilgili tüm paydaşlarla derinlemesine görüşmelerin önünü açmalıdır” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, “Başbakan Netanyahu’nun öneriye verdiği olumlu yanıttan cesaret aldığını” ve “tüm tarafların barışa gerçek bir şans vermek için bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum” dedi.

Türkiye’nin “adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için” sürece katkı vermeye devam edeceğini belirtti.

İsrail son haftalarda Gazze’ye yeni bir kara harekatı başlattı. İsrail ordusu Gazze Şehri’ni ele geçirme harekatında birçok bölgeyi tamamen yerle bir etti ve yüzbinlerce Filistinliye tahliye emri verdi.

Netanyahu, 28 Eylül’de Amerikan Fox News TV kanalına verdiği röportajda, Hamas liderleri için Gazze’den çıkarılmalarını da içeren bir ateşkes anlaşması kapsamında af çıkarılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Hamas şimdiye kadar, Filistinliler bir devlet için mücadele ettiği sürece silahlarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Örgüt, liderlerinin Gazze’den sınır dışı edilmesini reddediyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas öncülüğünde İsrail’in güneyine düzenlenen ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin de rehin alındığı saldırıya karşılık olarak Gazze’ye bir harekât başlattı.

Bölgenin Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı'na göre o tarihten bu yana Gazze'deki İsrail saldırılarında en az 66 bin kişi hayatını kaybetti. (Sayfadaki görseller dışında BBC TÜRKÇE) _______________ * İLGİLİ HABER: Trump'ın önerdiği 20 maddelik Gazze barış planı neleri içeriyor?

