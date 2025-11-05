Ahmet Türk’ün göreve iadesi beklenirken, Mardin kayyımına görev uzatma

İçişleri Bakanlığı, Mardin kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresini iki ay daha uzattı. Yargılandığı davada beraat eden Ahmet Türk göreve iade edilmedi.

Ahmet Türk’ün göreve iadesi beklenirken İçişleri Bakanlığı, Mardin kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresini iki ay daha uzattı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılıp yerine kayyım atanmasının ardından hakkında açılan davadan beraat çıkmıştı.

Amida Haber’den Kasım Sarsılmaz’ın haberine göre İçişleri Bakanlığı Mardin kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresini uzattı.

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasından beraat eden Ahmet Türk, dün DEM Parti Meclis grup toplantısı sonrası gazetecilerin “Davada beraat ettiniz. Göreve dönmeniz söz konusu mu? Bir gelişme var mı” sorusuna “Öyle bir beklentimiz yok. Şu anda öyle bir durum yok ortada” diye yanıt vermişti. Ahmet Türk, “Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşmeniz konuşuluyor, tarih belli mi” sorusuna da “Hayır öyle belli bir tarih yok ama böyle bir düşüncemiz var. Bir görüşme talebimiz olacak” demişti.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınarak, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada 23 Ekim’de verilen kararla, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasından beraat etmişti.

Ahmet Türk’ün 28 Mart 2011 tarihinde Siirt’in Nevala Qesaba’da bölgesinde faili meçhul cinayetlere ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle 2022 yılında “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açılmıştı. Savcılık Ahmet Türk’ün üzerine atılı suçlamadan dolayı cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme; Ahmet Türk’ün açıklamasının “İfade özgürlüğü kapsamında olduğunu” belirterek, “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Kayyıma “gerekçe” yapılmıştı

Mardin Büyükşehir Belediyesine 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyım atanmasının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 2022/142 esas sayılı dava dosyasını da gerekçe olarak göstermişti. İçişleri Bakanlığı açıklamasında “2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davasının devam etmesi” ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, “iade edilsin” demişti

MHP lideri Devlet Bahçeli süreç kapsamında yaptığı açıklamalarda Türk’ün göreve iade edilmesi gerektiğini söylemişti. Bahçeli 12 Eylül’de Sabah gazetesine verdiği röportajda, “Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanıydı ama görevden alındı. Türkiye’de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle” demişti.

Ahmet Türk de süreçle ilgili Sabah gazetesine konuşmuş, 3 Kasım 2025’te yayımlanan söyleşide, Türk, devletin bütün kurumlarında Mustafa Kemal’den sonra etkin gücün, liderin Tayyip Erdoğan olduğunu belirtmiş ve “Yüzyıllık Kürt meselesi böyle bir liderin iradesiyle çözülebilir” demişti. Türk ayrıca “Devlet Bahçeli’nin sürece yönelik kararlı bir tavrı var. Devlet Bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bir devlet aklıdır bu duruş. Süleymaniye’ye gittiğimizde arayıp teşekkür etti. Kendisi ile ilk cezaevinden çıktıktan sonra havalimanında karşılaşmıştım. Kendisini ziyarete gidememiştim ama kendisine teşekkür telefonu etmiştim. Kendisi ile aynı okuldanız. Devlet Bey’i yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.