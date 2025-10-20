KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2020 seçimlerinde Türkiye’deki siyasi iktidarın müdahaleleri, MİT’in baskısı ve Halil Falyalı’nın kara parası sayesinde Tatar’ın çok az farkla kazandığını hatırlatarak, “Bu kez perde gerisinde 5 yıl önceki gibi olmadı. Perde önündekiler de durumu kurtarmaya yetmedi” dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman’ın seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada “Mevcut durumun bir beş yıl daha devam etmesi bizi telafisi imkansız bir noktaya taşıyabilirdi” dedi. “Seçim kazanmak zordur ama asıl zorluk şimdi başlıyor” ifadeleriyle yeni döneme dikkat çekti.

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, seçim sonucunun Kıbrıslı Türk halkı için büyük bir rahatlama yarattığını söyledi.

Akıncı, “Mevcut durumun bir beş yıl daha devam etmesi bizi telafisi imkansız bir noktaya taşıyabilirdi” diyerek Erhürman’ın zaferinin yalnızca bir siyasi değişim değil, ülkenin geleceği açısından da kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, seçim sonuçlarının hemen ardından Devlet Bahçeli’nin yaptığı ilhak çağrısının durumun vahametini ortaya koyduğunu belirten Akıncı, “Görevi devretmek üzere olan Tatar’ın fazla üzülmesine gerek yoktur. Aslında hak ederek kazanmadığı bir makamı, şimdi hak ederek kazanan birine devredecektir” ifadelerini kullandı.

Akıncı, 2020 seçimlerinde Türkiye’deki siyasi iktidarın müdahaleleri, MİT’in baskısı ve Halil Falyalı’nın kara parası sayesinde Tatar’ın çok az farkla kazandığını hatırlatarak, “Bu kez perde gerisinde 5 yıl önceki gibi olmadı. Perde önündekiler de durumu kurtarmaya yetmedi” dedi.

Erhürman’ın başarısında, AKP’nin Türkiye’de gerileyen gücünün, Erhürman’ın bilgi ve donanım farkının, ve muhalefet ile sivil toplumun etrafında birleşmesinin belirleyici olduğunu vurgulayan Akıncı, tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

Son olarak yeni döneme dair mesaj veren Akıncı, “Seçim kazanmak kolay değil, zordur. Ama daha da zor olan şimdi başlıyor. Başarılar diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı. BUGÜN KIBRIS

