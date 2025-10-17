Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında dört gün üst üste yaptığı paylaşımlarda seçimle ilgili görüş ve kaygılarını dile getirdiğini anımsatan Akıncı, Kıbrıslı Türk toplumuna “özde bir yeni dönem” çağrısı yaptı.

Akıncı, “Her şeye rağmen ihtiyatlı bir iyimserlikle 19 Ekim’den sonra yeni bir dönemin başlamasını ve bu dönemin sözde değil, özde bir yeni dönem olmasını diliyorum” dedi. Kıbrıslı Türk toplumunun aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Akıncı, “Kıbrıslı Türk toplumu Tufan Erhürman’ın şahsında yeni dönemin hem yaratıcısı hem de denetleyicisi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KAMPANYA EKİBİ KIBRIS’I BİLMİYOR”

Seçim sürecine ilişkin gözlemlerini de paylaşan Akıncı, “Oy verme gününe 48 saat kala perde önünde yaşananlar, gelip giden siyasiler, eski futbolcular, şarkıcılar vs. bu zorluğu aşmaya yeterli olmamıştır kanaatindeyim. Kampanya ekibinin Kıbrıs’ı bilmemesi de ayrıca eksi hanesine yazılan bir unsur olmuştur. Kıbrıslıların hissettiği budur” dedi.

“KIBRIS’IN KUZEYİ ARTIK KIBRIS’TAN ÇOK TÜRKİYE”

Siyasi atmosferi eleştiren Akıncı, “Kıbrıs’ın kuzeyinin artık Kıbrıs’tan çok Türkiye olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor” ifadesini kullandı.

“MÜDAHALE OLMAZSA, İŞLERİ ZOR”

Açıklamasının sonunda geçmiş seçimlerde yaşanan müdahalelere atıfta bulunan Akıncı, “2020’deki gibi bir müdahale olmazsa Erdoğan-AKP ve MHP’nin desteklediği adayın işi zor olacaktır” dedi. Bugün Kıbrıs