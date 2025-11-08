Alman sağlık sisteminde dev işgücü açığı

Almanya’nın yaşadığı kalifiye işgücü açığı hayati öneme sahip sektörlerde tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor. Özellikle sağlık sistemi ve bakım evlerinde risk büyük.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan bir araştırma, ülkedeki kalifiye işgücü açığının en çok sağlık hizmetlerinde yaşandığını ortaya koydu. İşveren kesimine yakın bir kuruluş olan Köln merkezli kurumun araştırmasına göre, geçen yıl ortalama olarak, sağlık sisteminde kalifiye elemanlar tarafından doldurulması gereken yaklaşık 46 bin pozisyon boş kaldı.

Daha önce de benzer araştırmalar yapan IW, bu kez ilk defa işgücü açığı verilerini sektörlere göre ayırarak kamuoyuna duyurdu. Buna göre en fazla kalifiye eleman açığı yaşanan on sektörde geçen yıl toplamda 260 binden fazla pozisyon doldurulamadı.

Uzun randevu bekleme süreleri

Araştırmada öne çıkan sektörlerden sağlık hizmetlerinde en önemli açıklardan biri fizyoterapi alanında kendini gösteriyor. Ülke genelinde yaklaşık 12 bin fizyoterapiste acil ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca 7 binden fazla bakım personeli ve yaklaşık 6 bin 800 de diş hekimi asistanı ülke genelinde eksik.

Sonuçları değerlendiren IW uzmanı Valeria Quispe “sağlık sisteminde yaşanan darboğazın randevularda uzun bekleme sürelerine neden olduğunu” dile getirdi.

Hastasını muayene eden bir fizyoterapistHastasını muayene eden bir fizyoterapist

Almanya genelinde yaklaşık 12 bin fizyoterapiste acil ihtiyaç duyuluyorFotoğraf: Andriy Popov/Panther Media/picture alliance

İnşaat sektöründe 41 bin ilan doldurulamadı

Sağlık hizmetlerinin ardından kalifiye eleman açığının en çok hissedildiği sektör, söz konusu araştırmaya göre inşaat oldu. Burada da yaklaşık 41 bin 300 kişilik bir açık var.

Sosyal hizmetler de kalifiye işgücü sıkıntısının bariz bir şekilde hissedildiği sektörlerden. Aranan pozisyonlara uygun başvurular yapılmadığı için bu alanda da geçen sene yaklaşık 26 bin 400 açık yaşandı. Bu sayı bakım evlerinde yaklaşık 16 bin 400 olarak kayıtlara geçti.

IW’nin araştırma ile ilgili değerlendirmesinde, kalifiye işgücü açığı sebebiyle temel bakım hizmetleri devamlılığının risk altında olduğu belirtildi. Quispe, bu tehlikenin ortadan kaldırılması için hedefe yönelik uzman işgücü temininin şart olduğunu dile getirdi.

Bu amaçla; meslek eğitimi olmayan çalışanların eğitimlerle bu alanlara yönelmeye ikna edilmesi, daha uzun bir meslek yaşamı için daha güçlü teşvikler sunulması ve kalifiye işgücü açığını giderecek göçmenlerin ülkeye gelişinin desteklenmesi tavsiye edilen önlemler arasında yer alıyor.

