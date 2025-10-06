Almanya Başbakanı: İHA’ların arkasında Rusya olabilir

Almanya Başbakanı Merz, son haftalarda Almanya’da da görülen İHA uçuşlarının arkasında Rusya’nın bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Merz, İHA’ların vurulmasında ordunun da devreye sokulmasını istiyor. Rusya, İHA uçuşlarının arkasında olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.

Pazar akşamı Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD’de gazeteci Caren Miosga’nın programına katılan Merz, İHA’ların ülke güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu belirterek Almanya’nın acilen İHA-savar sistemler satın alması gerektiğini söyledi. İHA uçuşlarının çoğunun arkasında Rusya’nın bulunduğunu tahmin ettiklerini kaydeden Merz, “Tehdit, bizi sınamak isteyenlerden geliyor” dedi.

Rusya’nın Avrupa’ya tehlike oluşturduğu uyarısı yapan Merz, “Rusya İkinci Dünya Savaşı sonrası siyasî düzenini toptan değiştirmek istiyor. Buna karşı kendimizi savunmamız gerekiyor ve yaptığımız da bu” dedi. Merz, Ukrayna’ya yapılan yardımlarda da Rusya’yı Avrupa’daki diğer ülkelere saldırma konusunda caydırma düşüncesinin bulunduğunu kaydetti. Sırada Moldova, Baltık ülkeleri ya da Polonya’nın olabileceğini savunan Merz, NATO’nun Rusya’yı caydıracak güce sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.

İHA’ların vurulmasına ordu desteği

Almanya Başbakanı, ülke içinde tespit edilen İHA’ların ordu tarafından da vurulabilmesi gerektiğini kaydetti. Ülke içindeki İHA’ların polisin yetki alanına girdiğine işaret eden Merz, ancak polisin bu konuda yeterli donanıma sahip olmadığını, resmi yardım talebi yoluyla ordunun da göreve dahil olabileceğini belirtti. Merz, ordunun İHA’lar konusundaki yetkisinin netleştirilmesi için hava güvenliği yasasında değişikliğe gidilebileceğini de kaydetti.

Almanya’da kabine, federal sınır polisi ve eyalet polis teşkilatları arasındaki görev dağılımını netleştiren yasa tasarısını Çarşamba günü gündemine alacak. Tasarıyla ordunun İHA’ların vurulmasında görev yardımında bulunabilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Vatandaşlara “Bu işin şakası yok” uyarısı

İHA uçuşlarının son haftalarda yoğunlaştığını ve şans eseri şimdiye kadar hiçbir silahlı İHA’ya rastlanmadığını kaydeden Merz, tespit edilenlerin daha ziyade casusluk girişimleri ve halkı korkutma amacı güttüğünü belirtti.

Tespit edilen İHA’lar arasında özel kullanıma mahsus araçların da bulunduğuna dikkat çeken Başbakan, vatandaşları da uyararak “Almanya’da havaalanları yakınında İHA uçurmak katî bir şekilde yasaktır. Bu yasağı ihlal edenler hava trafiğine ciddi müdahale suçundan uzun hapis cezalarına çarptırılabilirler. Biraz eğleneyim diye böyle yapan herkesin bunu bilmesi gerek” diye konuştu.

Perşembe akşamı Münih Havalimanı civarında tespit edilen İHA’lar nedeniyle ülkenin ikinci büyük havaalanında faaliyetler durdurulmuş, uçuşlar ancak Cuma akşamı yeniden başlamıştı. Münih dışında Frankfurt ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da tespit edilen İHA’lar da endişeye yol açmış, Alman polisi Frankfurt’taki vakanın arkasında hobi olarak İHA uçuran bir vatandaşın bulunduğunu açıklamıştı.

Merz’den “zorunlu askerlik” mesajı

Başbakan Friedrich Merz, diğer yandan askerlik görevinin genişletilmesi planlarında gönüllülük esasının yetmeyeceğini tahmin ettiğini belirterek “Almanya’da genel, toplumsal bir askerlik hizmeti yılının getirilmesinden yanayım” dedi. Başbakan, bunun için anayasada değişiklik gerektiğinin de altını çizdi.

Merz, Sosyal Demokrat Partili Savunma Bakanı Boris Pistorius’un gönülülük esasına dayanan planlarıyla ilgili daha önce de şüphelerini dile getirmişti. Hristiyan Demokrat partili Merz, konuyla ilgili SPD ile istişareleri sürdüreceklerini kaydetti.

Almanya’da kabine, Ağustos ayı sonunda askerlik hizmetinde değişiklikler öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Tasarı, 18 yaşını tamamlamış herkese, askerlik hizmetiyle ilgili ordudan soru formu gönderilmesini öngörüyor. Askerlik hizmetini kabul etmek ise gönüllülük esasına dayanıyor. Zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi henüz gündemde olmasa da yeterli gönüllü bulunamaması durumunda bir seçenek olarak varlığını koruyor.

