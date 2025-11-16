HABER ARA
DÜNYA

Almanya'da 535 saldırgan faşist kayıp

Açık Gazete
Açık Gazete

Almanya’da, haklarında 714 tutuklama emri bulunan 535 şiddet yanlısı neo-Nazi’nin aramalara karşın bulunamadığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın Alman Federal Meclisi’ndeki muhalefet partisi Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevaba göre, Alman polisi haklarında toplamda 714 tutuklama emri bulunan 535 şiddet yanlısı faşisti arıyor.

Alman polisinin çok sayıda suça karışan aşırı sağcıların izine ülke genelinde yaptığı arama ve takiplerde rastlamadı. Bakanlık verilerine göre, aranan neo-Nazilerin 20’si Polonya’ya, 13’ü Avusturya olmak üzere 115’i yurtdışına kaçtı ve bulunamıyor. Yurtdışına kaçan 115 aşırı sağcının 39’u ise şiddet suçlarından aranıyor.

Almanya’da İç İstihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) bu yılın haziran ayında açıklanan ve 2024 yılına ilişkin verilerin, içeren raporuna göre, ülkede aşırı sağ görüşe sahip olan ve aşırı sağ faaliyetlerde bulunan 50 bin 250 kişi bulunuyor. Bunlardan 15 bin 300’ü şiddet yanlısı.

Rapora göre aşırı sağcıların işlediği suçların sayısı da bu tür kayıtların tutulmaya başlandığı 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Federal Polis Teşkilatının (BKA) kayıtlarına göre, 2024 yılında aşırı sağcılar 42 bin 788 suç işledi. Bu aşırı sağcıların 2023 yılına göre geçen yıl yüzde 50 daha fazla suç işlediklerini ortaya koyuyor.

