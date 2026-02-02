Almanya’da bira satışları 33 yılın en düşüğüne geriledi

Almanya’da bira satışları geçen yıl yüzde 6 ile rekor düzeyde geriledi. Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, 2025’te Alman bira üreticileri 7 milyar 800 milyon litre alkollü bira satışı yaptı. Satışların ilk kez sekiz milyar litrenin altına düştüğü bu oran, 1993’ten bu yana kaydedilen en düşük rakam oldu.

Almanya’da üretilen biranın yaklaşık yüzde 82,5’inin iç pazarda satıldığı, bunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8’lik bir düşüşe işaret ettiği kaydedildi. Kalan yüzde 17,5’lik kısmın ise yurt dışında satıldığı, bunun on milyon litresinin ise bira üretiminde çalışanlara dağıtıldığı, bu nedenle de iç satış vergisine tabi olmadığı belirtildi.

“Restoran sektöründe durum endişe verici”

Almanya’da bira satışları yıllardır düşüşte. Ancak 2025 yılının satış oranları, restoran ve barlara erişimin önlem amaçlı kısıtılandığı koronavirüs pandemisinin ilk yılları olan 2020 ve 2021’in de altında kaldı.

Alman Bira Üreticileri Federasyonu (DBB) de zayıf tüketici ortamına dikkat çekti. DBB Direktörü Holger Eichele, “Perakendeciler ve restoranlar gibi bira üreticileri de tüketicilerin ciddi ölçüde harcamalarını kısmalarının etkisini hissediyor” diye konuştu. Eichele, pandeminin ardından pek çok işletmenin toparlanmakta güçlük çektiği restoran sektöründeki durumun hâlâ endişe verici olduğunu kaydetti.

Alkolsüz bira satışları artıyor

Özellikle daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen gençler arasında popülerleşen alkolsüz bira çeşitlerinin satış oranları resmi istatistiklere dahil değil.

Bira Üreticileri Birliği, alkolsüz ürünlerin Alman bira pazarında en hızlı büyüyen ürün kategorisi olduğunu belirtti. Alkolsüz biralar ve bira karışımları, 2025 yılında perakende satış gelirlerinde ilk kez yüzde 10 barajını geçti. Almanya’nın, “Avrupa’nın en büyük alkolsüz bira pazarı haline geldiğine” dikkat çekilirken, pazar payında bu eşiğin yıl içinde aşılabileceği ifade edildi.

Birlik, alkolsüz biraların mevcut pazar payının yüzde 9,5’ini oluşturduğunu belirtirken “tartışmasız pazar liderinin” ise yaklaşık yüzde 50’lik oranla hâlâ pilsner türü olduğunu kaydetti. Yaklaşık yüzde 12 payla helles (açık renkli) biralar ikinci sırada yer alıyor. DW Türkçe

Bu habere emoji ile tepki ver