Almanya’da hayatî sektörleri göçmenler ayakta tutuyor

Almanya’da son istatistikler, nitelikli iş gücü sıkıntısı çekilen önemli sektörleri göçmen kökenlilerin ayakta tuttuğunu ortaya koydu. Göçmen kökenlilerin polis, kamu idaresi gibi alanlarda temsili ise düşük kaldı.

Yaşlıların bakımı, büro temizliği, otomobil montajı, aşçılık, otobüs şoförlüğü, inşaatçılık… Almanya’da günlük işleyişte önemli yer tutan bu ve benzeri meslek gruplarında nitelikli iş gücü sıkıntısı çekiliyor. Alman Federal İstatistik Dairesi’nin bugün açıkladığı verilere göre kalifiye eleman sıkıntısı çekilen mesleklerde faaliyetler, göçmen kökenliler sayesinde sürebiliyor.

2024 verilerinin analizine dayanan istatistiklere göre Almanya’da kaynak ve bağlantı teknisyenlerinin yüzde 60’ı, aşçıların ve gıda üretiminde çalışanların yüzde 54’ü, inşaat iskelesi kurulumunda çalışanların yüzde 48’i, otobüs ve tramvay sürücülerinin yüzde 47’si, et işlemede çalışanların yüzde 46’sı, gastronomi hizmet sektöründe çalışanların yüzde 45’i, otelcilik hizmetlerinde çalışanların yüzde 40’ı, yaşlıların bakımı alanında çalışanların yüzde 33’ü, nakliyat ve lojistik alanında çalışanların ise yüzde 32’si göçmen kökenli.

Almanya’da kendisi ya da anne-babası 1950 yılından sonra Almanya’ya göç etmiş kişiler göçmen kökenli olarak sınıflandırılıyor.

Hans-Böckler Vakfı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Magdalena Polloczek, göçmen kökenlilerin ülke ekonomisinin ve dolayısıyla Almanya’nın işleyişini ayakta tuttuğunu belirterek bu kesimin temel ihtiyaçların karşılanması için hayatî önem taşıyan mesleklerde çalıştığını ve bu nedenle çok büyük bir toplumsal işlevlerinin bulunduğunu kaydetti.

Kamuda göçmen kökenlilerin oranı düşük

Ancak nitelikli iş gücü sıkıntısı çekilmesine rağmen göçmen kökenlilerin temsilinin düşük olduğu meslekler de dikkat çekiyor. Göçmen kökenlilerin oranı örneğin can kurtarma hizmetlerinde yüzde 8, yargı idarî personelinde yüzde 9, tarımda yüzde 15.

Diğer yandan nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşanmayan polis ve kamu hizmetlerinde göçmen kökenlilerin oranının çok düşük olması da dikkat çekiyor. Örneğin poliste yüzde 7, kamu idaresinde yüzde 9, okullarda yüzde 9 ila yüzde 12, vergi idaresinde yüzde 10 oranında göçmen kökenli çalışıyor. Kamu hizmetlerinde ve sigortacılıkta da göçmen kökenlilerin oranı yüzde 9 olarak kaydedildi.

Polloczek, bu alanlarda göçmen kökenlilerin istihdam piyasasına erişimi ve eğitim imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek “Bu, arzu edilen mesleğin kökenden bağımsız olarak icra edilebilmesi için büyük önem taşıyor” dedi.

Almanya’da ücretli çalışanların ise yüzde 26’sı göçmen kökenlilerden oluşuyor. Ücretli çalışanlar arasında göçmen kökenlilerin oranının en yüksek olduğu branşlar ise yüzde 54 ile gastronomi ve yüzde 50 ile bina temizliği olarak sıralandı. DW

