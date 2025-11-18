HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaDÜNYAAlmanya'da her yedi çocuktan biri yoksul
DÜNYA

Almanya’da her yedi çocuktan biri yoksul

Açık Gazete
Açık Gazete

Almanya’da 2024’te yoksulluk içinde yaşayan çocukların oranı yüzde 15,2’ye yükseldi. Göçmen çocuklarda yoksulluk riskinin dört kat daha fazla olduğu açıklandı.

Federal İstatistik Dairesi, Almanya’da geçen yıl her 7 çocuktan birinin yoksulluk tehlikesi altında olduğunu duyurdu.

Bugün açıklanan 2024 verilerine göre ülkede yaşayan 18 yaşından küçük 2 milyon 200 bin çocuk ve gencin yoksulluk tehlikesi altında olduğu, yoksulluk oranının 2023’teki yüzde 14’ten yüzde 15,2’ye yükseldiği kaydedildi.

Avrupa’da çocuk yoksulluğu ortalaması yüzde 19,3. Bu nedenle Almanya’daki çocukların diğer Avrupa ülkelerine göre durumunun nispeten daha iyi olduğu belirtiliyor.

Toplam nüfusun medyan net eşdeğer gelirinin yüzde 60’ından daha az gelire sahip olanlar yoksulluk riski altında kişiler olarak tanımlanıyor.

Bu tanım, hane halkı büyüklüğünü, ayrıca hane halkının o toplumdaki diğer hane halklarına göre ne kadar gelir elde ettiğini dikkate alıyor.

2024’te Almanya’da tek başına yaşayanlar için yoksulluk riski eşiği 1381 euroydu.

14 yaşın altında bir çocuğu olan tek ebeveynli bir hane 1795 euro net gelirle, 14 yaşın altında iki çocuğu olan iki yetişkinli haneler ise 2900 euronun altında net gelirle, yoksulluk riski kapsamında değerlendirildi.

Risk faktörleri: Eğitim ve göç
Federal İstatistik Dairesi’nin açıklamasında düşük gelir kaynaklı yoksulluk riskinde ebeveynlerin eğitim seviyelerinin etkili bir faktör olduğu belirtiliyor.

Ayrıca kendileri ya da ebeveynleri Almanya’ya göç etmiş çocuk ve gençler, göç geçmişi olmayan yaşıtlarına kıyasla dört kat daha fazla yoksulluk riski ile karşı karşıya.

Geçen sene yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olanlar arasında göç geçmişi olmayanların oranı yüzde 7,7 iken, göç geçmişi olanlarda bu oranın yüzde 31,9’a yükselmesi dikkat çekiyor.

Açıklanan verilere göre yoksulluk, 16 yaşından küçüklerin yüzde 11,3’ünün sosyal ve kültürel hayata katılımını sınırlarken, yine aynı yaş grubundakilerin yüzde 19’unun, yıpranmış ve kırık mobilyaları değiştirmeye imkanı bulunmayan hanelerde yaşadıkları kaydediliyor.

Gözden Kaçmasın  Almanya'da 535 saldırgan faşist kayıp

Almanya’da “yoksulluk riski altında” diye sınıflandırılan çocukların yüzde 3’ünün ikinci bir çift ayakkabı alamadıkları, yüzde 12’sinin bir haftalık tatil yapma imkânının bulunmadığı aktarıldı. DW

 

 

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Alman basını “zehir olan” İstanbul tatiline geniş yer verdi

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Alman basını “zehir olan” İstanbul tatiline geniş yer verdi

TÜRKİYE
Hamburg'tan tatil için geldikleri İstanbul'da üç ferdi hayatını kaybeden...

Şili başkanlık seçiminde Komünist Parti adayı ikinci turda

DÜNYA
Şili'de devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli...

Kıbrıs’ta iki lider yüz yüze görüşecek

DÜNYA
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi...

PKK, Zap’tan çekildi

TÜRKİYE
PKK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden çatışma riskini ortadan kaldırmak...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.