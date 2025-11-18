Almanya’da her yedi çocuktan biri yoksul

Almanya’da 2024’te yoksulluk içinde yaşayan çocukların oranı yüzde 15,2’ye yükseldi. Göçmen çocuklarda yoksulluk riskinin dört kat daha fazla olduğu açıklandı.

Federal İstatistik Dairesi, Almanya’da geçen yıl her 7 çocuktan birinin yoksulluk tehlikesi altında olduğunu duyurdu.

Bugün açıklanan 2024 verilerine göre ülkede yaşayan 18 yaşından küçük 2 milyon 200 bin çocuk ve gencin yoksulluk tehlikesi altında olduğu, yoksulluk oranının 2023’teki yüzde 14’ten yüzde 15,2’ye yükseldiği kaydedildi.

Avrupa’da çocuk yoksulluğu ortalaması yüzde 19,3. Bu nedenle Almanya’daki çocukların diğer Avrupa ülkelerine göre durumunun nispeten daha iyi olduğu belirtiliyor.

Toplam nüfusun medyan net eşdeğer gelirinin yüzde 60’ından daha az gelire sahip olanlar yoksulluk riski altında kişiler olarak tanımlanıyor.

Bu tanım, hane halkı büyüklüğünü, ayrıca hane halkının o toplumdaki diğer hane halklarına göre ne kadar gelir elde ettiğini dikkate alıyor.

2024’te Almanya’da tek başına yaşayanlar için yoksulluk riski eşiği 1381 euroydu.

14 yaşın altında bir çocuğu olan tek ebeveynli bir hane 1795 euro net gelirle, 14 yaşın altında iki çocuğu olan iki yetişkinli haneler ise 2900 euronun altında net gelirle, yoksulluk riski kapsamında değerlendirildi.

Risk faktörleri: Eğitim ve göç

Federal İstatistik Dairesi’nin açıklamasında düşük gelir kaynaklı yoksulluk riskinde ebeveynlerin eğitim seviyelerinin etkili bir faktör olduğu belirtiliyor.

Ayrıca kendileri ya da ebeveynleri Almanya’ya göç etmiş çocuk ve gençler, göç geçmişi olmayan yaşıtlarına kıyasla dört kat daha fazla yoksulluk riski ile karşı karşıya.

Geçen sene yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olanlar arasında göç geçmişi olmayanların oranı yüzde 7,7 iken, göç geçmişi olanlarda bu oranın yüzde 31,9’a yükselmesi dikkat çekiyor.

Açıklanan verilere göre yoksulluk, 16 yaşından küçüklerin yüzde 11,3’ünün sosyal ve kültürel hayata katılımını sınırlarken, yine aynı yaş grubundakilerin yüzde 19’unun, yıpranmış ve kırık mobilyaları değiştirmeye imkanı bulunmayan hanelerde yaşadıkları kaydediliyor.

Almanya’da “yoksulluk riski altında” diye sınıflandırılan çocukların yüzde 3’ünün ikinci bir çift ayakkabı alamadıkları, yüzde 12’sinin bir haftalık tatil yapma imkânının bulunmadığı aktarıldı. DW

