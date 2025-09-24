ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail’in “gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu” belirtti.

ABD’nin Ortadoğu Valisi gibi çalışan Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Barrack, Birleşmiş Milletlerde (BM) bir grup gazeteciye Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için yürütülen müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, Suriye ile İsrail’in “gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu” ifade etti.

AA’nın aktardığı Haaretz gazetesinde yer alan habere göre; ABD’li temsilci, “gerginliği azaltma” anlaşmasına varılması halinde Tel Aviv’in Suriye’ye saldırılarını “durduracağını” HTŞ’nin de İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne yakın bölgelere ağır askeri ekipman ve makina yerleştirmeyeceğini dile getirdi.

İsrail ile HTŞ arasındaki müzakerelere arabuluculuk eden Barrack, “gerginliği azaltma” anlaşmasının Şam ile Tel Aviv arasında imzalanması için müzakereler yürütülen yeni bir güvenlik anlaşması için de “ilk adım” olacağını söyledi.

Trump, duyuruyu erteledi

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın Şam ile Tel Aviv arasında varılacak “gerginliği azaltma” anlaşmasını duyurmayı planladığı ancak hem taraflar arasında yeterli ilerlemenin kaydedilememesi hem de İbrani takvimine göre İsrail’de yılbaşına başlanmasıyla sürecin yavaşladığını, bu nedenle de Trump’ın bu duyuruyu ertelediğini kaydetti.

Yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için HTŞ ile İsrail arasında müzakereler sürüyor.

HTŞ’li Colani, 17 Eylül’de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail’in Suriye’ye binden fazla saldırı düzenlediğini ve 400’den fazla kara harekatı gerçekleştirdiğini söylemiş ve İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin “gelecek günlerde sonuçlanabileceğini” söylemişti.

Bu habere emoji ile tepki ver