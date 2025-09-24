20.1 C
İstanbul
Perşembe, Eylül 25, 2025
spot_img
Ana SayfaDÜNYABarrack: Suriye ve İsrail gerginliği azaltma anlaşmasına yakın
DÜNYA

Barrack: Suriye ve İsrail gerginliği azaltma anlaşmasına yakın

acikgazete
acikgazete

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail’in “gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu” belirtti.

ABD’nin Ortadoğu Valisi gibi çalışan Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Barrack, Birleşmiş Milletlerde (BM) bir grup gazeteciye Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için yürütülen müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, Suriye ile İsrail’in “gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olduğunu” ifade etti.

AA’nın aktardığı Haaretz gazetesinde yer alan habere göre; ABD’li temsilci, “gerginliği azaltma” anlaşmasına varılması halinde Tel Aviv’in Suriye’ye saldırılarını “durduracağını” HTŞ’nin de İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne yakın bölgelere ağır askeri ekipman ve makina yerleştirmeyeceğini dile getirdi.

İsrail ile HTŞ arasındaki müzakerelere arabuluculuk eden Barrack, “gerginliği azaltma” anlaşmasının Şam ile Tel Aviv arasında imzalanması için müzakereler yürütülen yeni bir güvenlik anlaşması için de “ilk adım” olacağını söyledi.

Trump, duyuruyu erteledi
Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın Şam ile Tel Aviv arasında varılacak “gerginliği azaltma” anlaşmasını duyurmayı planladığı ancak hem taraflar arasında yeterli ilerlemenin kaydedilememesi hem de İbrani takvimine göre İsrail’de yılbaşına başlanmasıyla sürecin yavaşladığını, bu nedenle de Trump’ın bu duyuruyu ertelediğini kaydetti.

Yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için HTŞ ile İsrail arasında müzakereler sürüyor.

HTŞ’li Colani, 17 Eylül’de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail’in Suriye’ye binden fazla saldırı düzenlediğini ve 400’den fazla kara harekatı gerçekleştirdiğini söylemiş ve İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin “gelecek günlerde sonuçlanabileceğini” söylemişti.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  Erdoğan ABD'deyken Türkiye'den ek vergi iptali
Önceki haber
SGK uzmanı üzecek asgari ücret tahmini
Sonraki haber
Rusya’dan Trump’ın “kâğıttan kaplan” sözüne “ayı” yanıtı

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Özgür Çelik yeniden il başkanı!

TÜRKİYE
CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi yapıldı. Tek aday olan...

Soylu ve Cumhur İttifakı heyeti, Kuzey Kıbrıs seçimleri için harekete geçti

TÜRKİYE
Aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu Cumhur...

Dokuzlu Gazze zirvesinde ne konuşuldu?

DÜNYA
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler binasında aralarında Cumhurbaşkanı...

Rusya’dan Trump’ın “kâğıttan kaplan” sözüne “ayı” yanıtı

DÜNYA
ABD Başkanı Trump'ın Rusya'yı "kâğıttan kaplan" diye nitelendirmesine Kremlin'den...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE