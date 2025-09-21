ABD’de muhafazakar aktivist Charlie Kirk suikastı ile acımasız bir hafta yaşandı ve ülkenin bu nefret ve şiddet sarmalından kurtulup kurtulamayacağını merak eden tek ben değilim.

ABD tarihindeki en yakıcı suikastlardan birinin ardından Utah Valisi Amerikalılara siyasette tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

Ancak Charlie Kirk’ün ölümünden bu yana konuştuğum neredeyse hiç kimse ülkenin seçeceği yolun bu olacağını düşünmüyor. En azından yakın zamanda.

Yakın tarih, Amerika’nın bir trajedi ardından bir araya gelmediği örneklerle dolu. 14 yıl önce Arizona’da Demokrat bir kongre üyesi başından vurulduğunda öyle olmadı. Sekiz yıl önce Cumhuriyetçi bir kongre üyesi beyzbol antrenmanı sırasında vurulduğunda da olmadı.

Amerikalılar küresel bir salgın karşısında bile biraraya gelmedi. Aslında, Covid bölünmeleri daha da belirginleştirdi.

Nedeni basit ama değiştirilmesi zor. Amerikan siyasi hayatını besleyen teşvikler, tansiyonu düşürenleri değil, tansiyonu yükselten kişi ve platformları ödüllendiriyor.

Ülke genelinde, siyasi tabandan ziyade siyasi tabanınıza hitap eden politikalar ve söylemlerle aday olursanız siyasi makamlara seçilme olasılığınız daha yüksektir (bu, Amerika’nın işlevsiz, bölünmüş siyasetinin arkasındaki asıl günah olan seçim hilelerinin (gerrymandering) iç karartıcı bir yan ürünü).

Aynı şekilde medyada da siyaset hakkında görüş bildiren kişiler daha aşırı oldukları ve öfkeyi körükledikleri için ödüllendirilirler – daha fazla izlenme ve nihayetinde daha fazla reklam geliri elde etmenin yolu budur.

Utah Valisi Spencer Cox’u bir Amerikan istisnası haline getiren de bu teşvik yapısı.

Charlie Kirk öldürüldükten sonra Amerikalıları “internetten uzaklaşmaya, çimenlere dokunmaya, bir aile üyesine sarılmaya, dışarı çıkmaya ve toplumda iyilik yapmaya” çağırdı. Sesi çok aklı başında, çok sağlıklı geliyordu – bölünmüşlük denizinde bir uzlaşma çabası gibi.

