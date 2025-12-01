HABER ARA
DÜNYA

CTP’nin ilk kadın başkanı: Sıla Usar İncirli farkla kazandı

Açık Gazete
Açık Gazete

Kuzey Kıbrıs’ta sol parti Cumhuriyetçi Türk Partisi’ndeki (CTP) liderlik yarışını efsane isim Naci Talat Usar ve Vesile Usar kızı kazandı.

2 bin 441 üyenin oy kullandığı kurultayda Sıla Usar İncirli, ilk turda elde ettiği destekle CTP’nin yeni Genel Başkanı seçildi. “Bu memleketi ayağa kaldıracağız” dedi.

CTP’nin 30. Olağanüstü Kurultayı tamamlandı. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kurultayda Sıla Usar İncirli, ilk turda aldığı oylarla partinin yeni Genel Başkanı seçildi.

Toplam 2441 üyenin sandığa gittiği kurultay sonuçlandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Sıla Usar İncirli, partililere teşekkür ederek, kurultayın demokratik olgunluk içinde tamamlandığını vurguladı. İncirli, “Binlerce CTP’li bugün burada yürek birliğiyle toplandı. Toplumun büyük bir bölümü kurultayımızı yakından takip etti. İlginiz ve alakanız için partim adına teşekkür ediyorum” dedi.

CTP’nin 55 yıllık mücadele geleneğine dikkat çeken İncirli, “Bugün bir CTP’li doğmaktan, CTP’li büyümekten ve bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı hayatımın en gururlu gününü yaşadım” ifadelerini kullandı. Genel başkanlık yarışındaki diğer adaylar olan Asım Akansoy ve Erkut Şahali’ye olgun ve demokratik duruşları için teşekkür eden İncirli, kurultayın bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini söyledi.

Ülkenin içinde bulunduğu tabloya dikkat çeken İncirli, “Büyük bir bütünlük ve dinamizmle, güçlü kadrolarımızla çok çalışacağız. Kurtarılması gereken bir memleket var. Biz CTP olarak geliyoruz. Bu memleketi ayağa kaldıracağız” dedi.

CTP’nin toplumun tüm kesimleriyle uzlaşı ve kapsayıcılık içinde siyaset üreteceğini vurgulayan İncirli, “Halk hazırdır, halk CTP’yi bekliyor. Yapılacak çok iş var. Bu dağınıklığa çeki düzen vereceğiz ve memleketi geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını salonda ve ekran başında kurultayı takip edenlere teşekkür ederek tamamlayan İncirli, “İyi ki CTP var, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Kıbrıs Türk halkı” dedi. BUGÜN KIBRIS

