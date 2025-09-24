Dokuzlu Gazze zirvesinde ne konuşuldu?

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler binasında aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu bir grup liderle Gazze konulu bir görüşme yaptı.

Donald Trump toplantı öncesi kameralar kayıt alırken, yanındaki liderlere bakarak, “Bunu önemli bir toplantıya dönüştüreceğiz değil mi?” dedi.

Trump aynı gün içinde yaptığı 32 görüşme arasında, bu toplantının “en önemlisi” olduğunu da söyledi.

“Gazze’deki savaşı bitirmek istiyoruz” diyen Trump, “Rehineleri geri almak ve hayata geri dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Donald Trump, toplantıdaki ülkeleri kast ederek, “Bunu yapabilecek grup bu” dedi.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun” şeklinde kısa bir açıklama yaptı.

Erdoğan gazetecilere bir sonuç bildirgesinin açıklanacağını da söyledi.

BAE devlet haber ajansı WAM, görüşmede, Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanmasının görüşüldüğünü bildiriyor.

Ajans, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani krizin çözümüne yönelik adımların konuşulduğunu da aktardı.

Toplantıya Erdoğan’ın yanında, Katar, Ürdün, Endonezya, Pakistan lider düzeyinde katıldı.

Görüşmede, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Mısır Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı da yer aldı.

Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda yer aldı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada Gazze’ye 20 bin barış gücü askeri gönderebileceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na seslendiği konuşmasında Filistin yönetimini devlet olarak tanımanın “Hamas’ı ödüllendirmek” anlamına geleceğini savunmuştu.

Trump’ın açıklamaları ABD’nin yakın müttefiki İsrail’in açıklamalarıyla paralellik gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Gazze’de yaşananlar için “Bu cinnet hali artık devam edemez” dedi.

“700 günü aşkın süredir soykırım devam ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüden Gazze fotoğrafları da gösterdi.

Bu açıklamaların gölgesinde Trump ve Erdoğan 25 Eylül’de Beyaz Saray’da görüşecek.

Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altı yıl aranın ardından ilk Beyaz Saray ziyareti de olacak. BBC TÜRKÇE

