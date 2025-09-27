Seks ticaretinden hüküm giyen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’e dair yeni açıklanan belgelerde Elon Musk ve Prens Andrew’ün adları geçti.

Epstein’in mirasçıları tarafından Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesine sunulan belgelerde Musk’ın Aralık 2014’de Epstein’in adasına davet edildiği görülüyor.

Ayrıca Mayıs 2000’de New Jersey’den Florida’ya yapılan bir uçuşun manifestosunda York Dükü’nün adı yolcular arasında yer alıyor.

Musk ve Prens Andrew henüz yorum yapmadı.

Prens Andrew daha önce tüm Epstein suçlamalarını reddetmişti. Musk da Epstein’in kendisini adasına davet ettiğini ama daveti kabul etmediğini söylemişti.

Komitedeki Demokrat Partili üyeler Epstein’in mirasçıları tarafından komiteye sunulan üçüncü tur belgelerde telefon görüşmeleri kayıtları, uçuş kayıtları ve Epstein’in özel uçağına ait uçuş manifestolarının fotokopileri, mali kayıt devterleri ve Epstein’in günlük programları olduğunu söyledi.

Musk ve Prens Andrew dışında belgelerde internet girişimcisi Peter Thiel ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanlarından Steve Bannon’ın da adı yer alıyor.

6 Aralık 2014 tarihli kayıtların bir satırında “Hatırlatma notu: Elon Musk 6 Aralık’t aadaya (bu hala olacak mı?) yazılıyor.

Uçuş manifestosu kayıtlarından birinde de Prenst Andrew’ün Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile birlikte 12 Mayıs 2000’de Teterboro, New Jersey’den, West Palm Beach Florida’ya uçtukları görülüyor. Maxwell seks ticaretinde Epstein ile suç ortaklığından 2021’de hüküm giymişti.

Büyük kısmı karartılmış bir mali kayıt defterinde de Şubat ve Mayıs 2000’de “Andrew”e yapılan masajların ödeme kayıtları yer alıyor.

Buckingham Sarayı’nın kayıtları, fotoğraflar ve dönemin gazete haberleri Prens Andrew’ün bu tarihlerde ABD’ye gittiğini gösteriyor ama defterde atıfta bulunulan “Andrew”ün kim olduğu net değil.

Buckingham Sarayı internet sitesinde 11 Mayıs 2000’de Prens Andrew’ün Ulusal Çocuklara Zulmü Önleme Topluluğu’nun bir resepsiyonuna katılmak üzere New York’a uçtuğu söyleniyor. Daha sonraki bir kayıtta da Prens’in 15 Mayıs’ta İngiltere’ye döndüğü belirtiliyor. Gözden Kaçmasın Barrack bu kez Suriye'yi dizayn etti

Kayıtlarda ayrıca Kasım 2017’de Peter Thiel ile öğle yemeği planı görülüyor. Steve Bannon ile 17 Şubat 2019’daki bir kahvaltıdan da söz ediliyor.

Dosyalarda ayrıca Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Aralık 2014’te bir kahvaltı da var. Gates 2022’de BBC’ye yaptığı açıklamada Epstein ile görüşmesinin bir “hata” olduğunu söylemişti.

Dosyalarda adı geçenlerin, daha sonra Epstein’in tutuklanmasına yol açan suç faaliyetlerinden haberi olup olmadığı bilinmiyor.

Epstein, seks ticareti suçlamalarından yargılanmayı beklerken Ağustos 2019’da New York’taki hücresinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı. BBC TÜRKÇE

Bu habere emoji ile tepki ver