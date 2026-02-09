Epstein dosyasına giren yeni belge ve yazışmalar, korkunç bir istismar ve fuhuş ağını deşifre ederken kan donduran skandal İsrail’e de sıçradı. Epstein dosyasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun adının toplamda 6 bin 300 kez geçtiği ortaya çıkarken ‘Bibi Netanyahu ile görüşmeye ait fotoğraf‘ başlıklı bir e-posta da açığa çıktı.

FOTOĞRAFI SANSÜRLÜ OLARAK YAYINLANDI!

World Affairs’ın aktardığına göre, Epstein dosyasına giren, “Bibi Netanyahu ile görüşmeye ait fotoğraf” başlıklı e-postada yer alan Netanyahu’nun fotoğrafı tamamen sansürlü bir şekilde yayımlandı.

NETANYAHU TÜM E-POSTALARI SİLMEYE ÇALIŞMIŞ!

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ise, Epstein’e gönderdiği bütün e-postaları silmeye çalıştığı ortaya çıktı. Söz konusu olay sosyal medyada büyük tartışmalara neden olun olurken sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın sansürsüz bir şekilde yayınlanmasını talep etti.

EPSTEIN’İN İSRAİL AJANI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ!

Korkunç bir istismar ve fuhuş ağı kuran pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Epstein’in İsrail ajanı olduğu ve İsrail’e ABD Başkanı Donald Trump‘ın, Epstein Adası’nda çekilmiş müstehcen görüntülerini verdiği, Trump’ın da bu nedenle İsrail’in istediği her şeyi yaptığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu iddiaları yalanlayarak Jeffrey Epstein’in İsrail için çalışmadığını söylemişti.

Epstein’in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile arasında “alışılmadık derecede yakın ilişkinin” olduğunu ifade eden Netanyahu, “Jeffrey Epstein’ın Ehud Barak ile olan alışılmadık derecede yakın ilişkisi, Epstein’ın İsrail için çalıştığı anlamına gelmez; tam tersini kanıtlar.” ifadelerini kullanmıştı.

“Yirmi yılı aşkın bir süre önce yaşadığı seçim yenilgisinin etkisinde kalan Barak, yıllardır İsrail demokrasisini baltalamak için saplantılı bir şekilde çalışıyor ve seçilmiş İsrail hükümetini devirmek için başarısız girişimlerde bulunan anti-Siyonist radikal solla işbirliği yapıyor.” diyen Netanyahu, “Barak’ın kişisel saplantısı, kitlesel protesto hareketlerini körüklemek, huzursuzluğu artırmak ve yanlış medya anlatılarını beslemek de dahil olmak üzere, İsrail hükümetini baltalamak için hem kamuoyu önünde hem de perde arkasında faaliyetlerde bulunmasına yol açtı.” sözlerini sarf etmişti. Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi