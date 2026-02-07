Epstein skandalı Norveç’i sarsıyor: Prenses özür diledi

Epstein ifşaatları Norveç’te eski Başbakan Jagland ve eski Dışişleri Bakanı Brende’nin polis tarafından mercek altına alınmasına yol açarken, Veliaht Prenses Mette-Marit “derin pişmanlık” açıklaması yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgeleri, Norveç’te siyasi deprem etkisi yarattı.

Yayımlanan belgelerle, seks suçlusu Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi ortaya çıkan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit bugün yazılı bir açıklamayla özür diledi.

Açıklamada “Hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür dilemek benim için önemli” ve “Epstein ile aramızdaki mesajların bir kısmı, olmak istediğim kişiyi temsil etmiyor” ifadelerine yer veren Mette-Marit, Norveç kraliyet ailesini, özellikle de kral ve kraliçeyi içine soktuğu durumdan dolayı pişmanlık duyduğunu aktardı.

Kraliyet ailesi açıklamasında ise Epstein ifşaatlarına duyulan sert tepkilerin anlayışla karşılandığı belirtilirken, 52 yaşındaki Mette-Marit’in Epstein’ın saldırı ve suç niteliğindeki eylemleriyle arasına güçlü bir mesafe koyduğu, onun ne tür bir kişi olduğunu daha önce fark edemediği için de derin pişmanlık duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, Veliaht Prenses Mette-Marit’in “konu hakkında daha fazla yorum yapmak istese de bunu şu anda yapamadığı” ve “çok zor bir durumda” olduğu kaydedildi, “Düşüncelerini toparlamak için zamana ihtiyacı olduğunu anlayışla karşılanmasını umuyor” denildi.

Yüzlerce Epstein belgesinde ismi geçen Mette-Marit’in, cinsel suçlar nedeniyle mahkûmiyet kararı verildikten sonra da Epstein ile yazışmaya devam etmiş olması sert tepkiye yol açmış, prensesin gelecekte Norveç kraliçesi olma ihtimaline itirazlar yükselmişti.

Epstein skandalıyla sarsılan Norveç’te bu hafta ayrıca Mette-Marit’in en büyük oğlu Marius Borg Hoiby’nin tecavüz suçlamasıyla yargılandığı dava da başladı.

Veliaht Prenses Mette-Marit’in ayrıca kronik akciğer hastalığı ile mücadele ettiği de belirtiliyor.

Polis, eski Başbakan Jagland’ı soruşturuyor

Bu arada Norveç polisi, Norveç’in eski Başbakanı ve Nobel Ödül Komitesi’nin eski Başkanı Thorbjorn Jagland’ın Epstein ile bağlantılarının mercek altına alındığını duyurdu.

Polis bünyesinde kurulan özel bir birimin, Jagland’ın seks suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantısına dair binlerce belgeyi “ağır yolsuzluk şüphesiyle” incelediği açıklandı.

Jagland, 2009’dan 2019’a kadar Avrupa Konseyi’nin genel sekreteri olarak görev yaptığı için dokunulmazlığa sahip.

Yürütülecek kapsamlı bir soruşturma için Jagland’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.

Bu arada şüpheler Jagland ile sınırlı değil. Hâlihazırda Dünya Ekonomik Forumu’nun (Davos) CEO’su olan ve geçmişte Norveç’in dışişleri bakanı olarak görev yapmış olan Boerge Brende de polisin odağında.

Norveç’in Ürdün ve Irak Büyükelçisi Mona Juul ve eşi Terje Roed-Larsen de belgelerde adı geçen isimler arasında. Juul, belgelerin yayımlanması sonrasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde başlatılan iç soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Norveç parlamentosundaki partilerin büyük çoğunluğunun Epstein ifşaatlarının gün ışığına çıkardığı siyasi bağlantılar hakkında bağımsız bir soruşturma yürütülmesine destek verdiği belirtiliyor.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere’ın soruşturmanın parlamentonun en yüksek denetim organı olan Denetim ve Anayasa İşleri Daimi Komitesi tarafından yürütülmesini istediği bildiriliyor.