Erbakan bile iktidarın Kılıçdaroğlu planını gördü

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, CHP’nin 24 Ekim’de görülecek kurultay davasından “mutlak butlan” kararı çıkabileceğini ve bu yolla Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geri dönebileceğini iddia etti. Erbakan, bu senaryonun arkasında, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’nun aday olması halinde seçimi kaybedeceğini düşünen iktidarın, “kontrollü bir seçim” yapma arzusu olduğunu öne sürdü.

Now TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ankara’da kulağıma gelen bilgiler” diyerek dikkat çekici bir kulis iddiası paylaştı. Erbakan, CHP’nin 24 Ekim’de görülecek kurultay davasından, kurultayın iptali anlamına gelen “mutlak butlan” kararı çıkabileceğini ve bu durumda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçebileceğini ileri sürdü.

İKTİDARIN “KONTROLLÜ SEÇİM” PLANI İDDİASI

Erbakan, bu iddiasının arkasında iktidarın bir seçim stratejisi olduğunu savundu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde iktidarın seçimleri kaybetme olasılığının çok yüksek olduğunu belirten Erbakan, “Böyle olunca tabii, ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu getirelim, kontrollü bir seçim yapalım’ derdindeler” diye konuştu.

Erbakan, iktidarın Kılıçdaroğlu’nu neden tercih edeceğini ise şu sözlerle açıkladı:

“Çünkü Kılıçdaroğlu olunca ‘Bay Kemal’ diyorlar, efendim ‘Tuncelili’ olmasından ötürü bir takım tartışmalar açıyorlar ve daha önceki seçimde de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zaten kaybetmişti, birçok muhalefet partisinin desteğine rağmen… Diğer taraftan Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş aday olduğu takdirde kaybetme olasılığı çok yüksek. Böyle olunca tabii, ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu getirelim, kontrollü bir seçim yapalım’.”

“SİZ KILIÇDAROĞLU’NU GETİRİRKEN BAŞKASI ÇIKAR YİNE KAYBEDERSİNİZ”

Erbakan, bu tür hamlelerin millet tarafından görüldüğünü ve “koltuğu bırakmama hırsının” ters tepeceğini ifade etti. İktidarın bu planının da sonuç vermeyeceğini belirten Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tabii millet bunları görüyor, ciddi bir tepki doğuyor. Bu inatlaşma ve koltuğu bırakmama hırsı ters tepiyor. Bizim Anadolu’da gördüğümüz o. Siz, Kılıçdaroğlu’nu getirelim, Mansur Bey’i, İmamoğlu’nu yasaklayalım derken bir yandan Fatih Erbakan, bir başkası çıkar, yine kaybedersiniz. Sandığa gittikleri müddetçe bundan kaçış olmayacak. Zaten ekonomik olarak da, adalet bakımından da Türkiye gerçekten bir çöküşün içerisine geldi.” (Başlık dışında) Halk TV

