Erhürman tarihi farkla önde!

YSK Başkanı Bertan Özerdağ, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Tufan Erhürman’ın oyların %63,28’ini, Ersin Tatar’ın ise %35,27’sini aldığını açıkladı. Katılım oranı %48,19 olurken, Erhürman tüm ilçelerde açık ara önde görünüyor.

YSK Başkanı Bertan Özerdağ, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Tufan Erhürman’ın oyların %63,28’ini, Ersin Tatar’ın ise %35,27’sini aldığını açıkladı. Katılım oranı %48,19 olurken, Erhürman tüm ilçelerde açık ara önde görünüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, saat 19.00 itibarıyla resmi olmayan ilk sonuçları paylaştı.

Açılan 580 sandığa göre, ülke genelinde Tufan Erhürman %63,28, Ersin Tatar ise %35,27 oranında oy aldı.

YSK verilerine göre, seçime katılım oranı %48,19 olarak kaydedildi.

Açıklanan ilk sonuçlar, Erhürman’ın tüm ilçelerde farkı açtığını gösterdi.

İLÇELERE GÖRE SONUÇLAR

Lefkoşa: Erhürman %68,54 — Tatar %30,13

Mağusa: Erhürman %59,54 — Tatar %38,71

Girne: Erhürman %63,69 — Tatar %35,19

Güzelyurt: Erhürman %62,74 — Tatar %35,27

İskele: Erhürman %51,44 — Tatar %46,85

Lefke: Erhürman %61,60 — Tatar %36,84

YSK Başkanı Özerdağ, oy sayımının sürdüğünü ve sonuçların ilerleyen saatlerde netleşeceğini belirtti.

İlk veriler, Erhürman’ın 2025 Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir farkla önde gittiğini ortaya koydu. Bugün Kıbrıs

Bu habere emoji ile tepki ver