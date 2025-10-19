HABER ARA
DÜNYA

Erhürman tarihi farkla önde!
DÜNYA

Erhürman tarihi farkla önde!

YSK Başkanı Bertan Özerdağ, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Tufan Erhürman’ın oyların %63,28’ini, Ersin Tatar’ın ise %35,27’sini aldığını açıkladı. Katılım oranı %48,19 olurken, Erhürman tüm ilçelerde açık ara önde görünüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, saat 19.00 itibarıyla resmi olmayan ilk sonuçları paylaştı.
Açılan 580 sandığa göre, ülke genelinde Tufan Erhürman %63,28, Ersin Tatar ise %35,27 oranında oy aldı.

YSK verilerine göre, seçime katılım oranı %48,19 olarak kaydedildi.
Açıklanan ilk sonuçlar, Erhürman’ın tüm ilçelerde farkı açtığını gösterdi.

İLÇELERE GÖRE SONUÇLAR

Lefkoşa: Erhürman %68,54 — Tatar %30,13
Mağusa: Erhürman %59,54 — Tatar %38,71
Girne: Erhürman %63,69 — Tatar %35,19
Güzelyurt: Erhürman %62,74 — Tatar %35,27
İskele: Erhürman %51,44 — Tatar %46,85
Lefke: Erhürman %61,60 — Tatar %36,84
YSK Başkanı Özerdağ, oy sayımının sürdüğünü ve sonuçların ilerleyen saatlerde netleşeceğini belirtti.
İlk veriler, Erhürman’ın 2025 Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir farkla önde gittiğini ortaya koydu. Bugün Kıbrıs

