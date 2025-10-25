HABER ARA
DÜNYA

Erhürman’ın ilk mesajları nasıl yorumlandı?

Açık Gazete
Açık Gazete
Emre Temel, Esra Yalçınalp, Azra Maryem Tosuner / BBC Türkçe19 Ekim’de yapılan seçimde yüzde 62 oyla Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman dün yemin etti ve Ersin Tatar’dan görevi devraldı. Erhürman devir teslim töreninde yaptığı konuşmada “Federasyon diyen de, iki devlet diyen de bu adada Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliğinde hemfikirdir” dedi.

Erhürman, Türkiye ile istişare geleneğinin süreceğini de şu sözlerle vurguladı:

“Hiçbir Cumhurbaşkanı Türkiye ile istişare etmeden müzakere yürütmemiştir, bu benim dönemimde de değişmeyecek.”

Erhürman müzakere süreciyle ilgili olarak ise “müzakere olsun diye değil, çözüm olsun diye müzakere” anlayışını benimsediğini söyledi ve Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin pazarlık konusu yapılamayacağının altını çizdi.

BBC Türkçe, Lefkoşa’da Erhürman’ın yemin ve devir teslim törenleri ile düzenlediği halka açık resepsiyonu izledi, Kıbrıslı Türklerle yeni liderlerinin ilk mesajlarını değerlendirdi.

Erhürman’ın mesajları, vurguları, öncelikleri

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yemin ve devir teslim törenlerinde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Körfez turu sonrası uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’a yan bakmamız mümkün değil, bu kadar yatırımı boşuna yapmadık” dedi ve Tufan Erhürman’ı Ankara’ya davet ettiğini açıkladı.

Erhürman da devir teslim törenindeki konuşmasında, “Türkiye ile KKTC arasındaki ilişki herhangi iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar özeldir” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bu Ada’daki iki eşit kurucu ortaktan biridir” diyerek; hidrokarbonlar, enerji, güvenlik gibi konularda eşit söz hakkı vurgusu yaptı. Ayrıca Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumlarla daha aktif diplomasi yürütüleceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ın yeni liderinin konuşmasında “çocuklara ve geleceğe vefa” vurgusu yapması, Kıbrıs Türk halkını “dünyada hak ettiği yere kavuşturmanın ve dünyayla buluşturmanın” öneminden bahsetmesi dikkat çekiciydi.

Erhürman’ın iç politikaya yönelik olarak ise altını çizdiği kavramlar, “hukukun üstünlüğü ve liyakat” ile “tarafsızlık ve kucaklayıcılık” oldu.

