Filistin’i tanımanın sorusu: Bu devleti kim yönetecek?

Bu ayın başlarında Filistinli diplomat Husam Zomlot, Londra’daki düşünce kuruluşu Chatham House’daki bir tartışma için çağrıldı.

Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıklayan ülkeler arasına Belçika da katılmıştı.

Dr. Zomlot’a göre bu önemli bir andı.

“New York iki devletli çözümü uygulamak adına son girişim olabilir. Başarısız olmasına izin vermeyelim” diye uyardı.

Haftalar sonra o noktadayız.

Geleneksel olarak İsrail’in yakın müttefikleri olan İngiltere, Kanada ve Avustralya bu adımı atıp Filistin’i tanıdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, tanıma adımını sosyal medyada yayımladığı bir videoyla duyurdu.

Videoda “Ortadoğu’da büyüyen dehşet karşısında, barış ve iki devletli çözüm ihtimalini canlı tutmak için harekete geçiyoruz. Bu yaşayabilir bir Filistin devletinin yanında güvenli bir İsrail demek ve şu an ikisine de sahip değiliz” dedi.

Daha önce 150’den fazla ülke Filistin devletini tanıdı ancak İngiltere ve diğer ülkelerin de katılması çok kişi tarafından önemli bir an olarak görülüyor.

Eski Filistinli yetkili Xavier Ebu Eid “Filistin dünyada hiç şu andakinden daha güçlü olmamıştı. Dünya Filistin için seferber oldu” diyor.

Ancak yanıtlanması gereken karmaşık sorular da var.

Bunlara Filistin'in ne olduğu ve ortada tanınacak bir devletin olup olmadığı soruları da dahil.

