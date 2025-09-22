20.1 C
İstanbul
Pazartesi, Eylül 22, 2025
spot_img
Ana SayfaDÜNYAFilistin'i tanımanın sorusu: Bu devleti kim yönetecek?
DÜNYA

Filistin’i tanımanın sorusu: Bu devleti kim yönetecek?

acikgazete
acikgazete
Bu ayın başlarında Filistinli diplomat Husam Zomlot, Londra’daki düşünce kuruluşu Chatham House’daki bir tartışma için çağrıldı.

Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıklayan ülkeler arasına Belçika da katılmıştı.

Dr. Zomlot’a göre bu önemli bir andı.

“New York iki devletli çözümü uygulamak adına son girişim olabilir. Başarısız olmasına izin vermeyelim” diye uyardı.

Haftalar sonra o noktadayız.

Geleneksel olarak İsrail’in yakın müttefikleri olan İngiltere, Kanada ve Avustralya bu adımı atıp Filistin’i tanıdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, tanıma adımını sosyal medyada yayımladığı bir videoyla duyurdu.

Videoda “Ortadoğu’da büyüyen dehşet karşısında, barış ve iki devletli çözüm ihtimalini canlı tutmak için harekete geçiyoruz. Bu yaşayabilir bir Filistin devletinin yanında güvenli bir İsrail demek ve şu an ikisine de sahip değiliz” dedi.

Daha önce 150’den fazla ülke Filistin devletini tanıdı ancak İngiltere ve diğer ülkelerin de katılması çok kişi tarafından önemli bir an olarak görülüyor.

Eski Filistinli yetkili Xavier Ebu Eid “Filistin dünyada hiç şu andakinden daha güçlü olmamıştı. Dünya Filistin için seferber oldu” diyor.

Ancak yanıtlanması gereken karmaşık sorular da var.

Bunlara Filistin’in ne olduğu ve ortada tanınacak bir devletin olup olmadığı soruları da dahil.

HABERİN DEVAMINI KAYNAĞI BBC Türkçe‘DEN OKUMAK İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ 

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  Trump: Afganistan, Bagram üssünü vermezse, kötü şeyler olacak
Önceki haber
Balıkesir Sındırgı beşik gibi
Sonraki haber
Erdoğan ABD’deyken Türkiye’den ek vergi iptali

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Özgür Özel : Erdoğan TRÇ yanıtında safa yatmış

TÜRKİYE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin TRÇ...

PARTİLİ DOSTUNUZDAN SELAM

KÖŞE YAZILARI
Değerli dostlarım, 13 Eylül Cumartesi günü, Aysel Başkan rozetimi...

Erdoğan ABD’deyken Türkiye’den ek vergi iptali

DÜNYA
Türkiye otomobil dâhil bazı ABD menşeli ürünlere uyguladığı ek...

Balıkesir Sındırgı beşik gibi

TÜRKİYE
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam gerçekleşen depremlerden sonra bugün...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE