G20 zirvesinde bildirge yayımlanması ABD’yi kızdırdı

G20 zirvesinde Güney Afrika, ABD’nin itirazlarına rağmen sonuç bildirisini yayımlarken, bildirideki iklim ve borç vurguları Trump yönetimiyle gerilimi tırmandırdı.

Güney Afrika’da hafta sonu gerçekleştirilen G20 ülkeleri liderler zirvesi, ABD’nin itirazlarına rağmen sonuç deklarasyonunu onaylayarak yayımladı. Güney Afrikalı yetkililer ABD’nin katkısı olmadan hazırlanan bildirinin “yeniden müzakere edilemeyeceğini” açıkladılar.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın sözcüsü Vincent Magwenya, “Bu kararın kabul edilmesi için tüm yıl boyunca çalıştık ve geçen hafta oldukça yoğun geçti” dedi. Bu sözlerin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, “G20’nin kurucu ilkelerini zayıflatmak için G20 başkanlığını bir silah olarak kullandıklarını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Johannesburg’da düzenlenen G20 liderleri toplantısının ev sahibi Ramaphosa, daha önce zirve bildirisi için “ezici bir konsensüs” olduğunu söylemişti. Trump’ın yakın müttefiki, aşırı sağcı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise son anda müzakerelerden çekildi. Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno zirvede, “Arjantin, bildiriyi onaylayamasa da… G20’nin kuruluşundan bu yana belirleyici olan iş birliği ruhuna tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor” açıklaması yaptı.

Bildiride Trump’ın hoşuna gitmeyen ifadeler

Öte yandan bildiride, Trump yönetiminin hoşlanmayacağı ifadeler yer aldı. İklim değişikliğinin ciddiyeti ve buna daha iyi uyum sağlanması gerekliliği vurgulandı, yenilenebilir enerjiyi artırmaya yönelik iddialı hedefler övüldü ve yoksul ülkelerin maruz kaldığı ağır borç düzeylerine dikkat çekildi.

Reuters, “Küresel ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dair bilimsel konsensüsü sorgulayan Trump’a bir hakaret niteliğindeydi” yorumu yaptı. ABD yetkilileri, bildirgede bu konuya atıfta bulunulmasına karşı çıkacaklarını belirtmişlerdi.

CNN’e göre ABD Başkanı Trump, bildirgedeki dayanışmayı teşvik etme ve gelişmekte olan ülkelerin hava felaketlerine uyum sağlamasına, temiz enerjiye geçişine ve aşırı borç maliyetlerini azaltmasına yardımcı olma gündemini de reddetti.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola, kamu yayıncısı SABC’ye verdiği demeçte, “Davet edilen bir kişinin yokluğu nedeniyle çok taraflı platform felç edilemez. Bu G20 toplantısı ABD ile ilgili değil. G20’nin 21 üyesinin tümü ile ilgili. Hepimiz G20’nin eşit üyeleriyiz. Bu, bir karar vermemiz gerektiği anlamına geliyor. Burada bulunan bizler, dünyanın bu yönde ilerlemesi gerektiğine karar verdik” ifadelerini kullandı.

ABD başkanlık devrinde de sorun çıkardı

Çin Başbakanı Li Qiang, cumartesi günü zirvede yaptığı konuşmada G20 ülkeleri arasında birlik çağrısında bulunarak, taraflar arasındaki çıkar farklılıkları ve küresel iş birliğindeki eksikliklerin uluslararası birlik için temel engeller olduğunu söyledi. Li, Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yaptığı açıklamada, “G20 bu sorunlarla yüzleşmeli, çözümler aramalı ve birlik ve iş birliğinin doğru yoluna geri dönülmesini teşvik etmelidir” dedi.

Güney Afrika başkanlığı cumartesi günü, G20 devir teslimi için ABD maslahatgüzarını gönderme teklifini reddettiğini de açıkladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Magwenya, “Başkan, G20 başkanlığını kıdemsiz bir büyükelçilik görevlisine devretmeyecektir. Bu, kabul edilemez bir protokol ihlalidir” dedi. G20 başkanlığını devretmek üzere, maslahatgüzar ile aynı rütbede bir diplomat görevlendireceği açıklandı.

