Dijital dünyada e-posta hesabınız, hem kişisel hem de iş hayatınızın merkezinde yer alıyor. Ancak uzmanlar, özellikle Gmail kullanıcılarını ilgilendiren çok büyük bir veri sızıntısına karşı uyarıyor.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 183 milyon kullanıcı adı ve şifre internette dolaşıma girdi. Google, doğrudan kendi sistemlerinden kaynaklanan bir saldırı olmadığını açıklasa da; başka sitelerden sızdırılmış parolaların Gmail hesaplarını denemek için kullanıldığı belirtiliyor.

Gmail Şifre Sızıntısı: 183 Milyon Hesap Tehlikede

Bu durum, yalnızca Gmail’i değil; aynı şifreyi kullandığınız tüm sosyal medya, banka ve alışveriş hesaplarını da riske atıyor. Siber güvenlik uzmanları, “aynı şifrenin birden çok yerde kullanılması”nın en büyük açık olduğunu vurguluyor.

Neden Gmail Kullanıcıları Hedef Alınıyor?

Hacker’lar genellikle Google’ın sunucularına doğrudan saldırmak yerine, eski sızıntılardan elde edilen kullanıcı bilgilerini topluyor. Ardından bu şifrelerle Gmail’e giriş denemeleri yapıyorlar. Buna teknik olarak “credential stuffing” deniyor. Basitçe: Bir sitede ele geçirilen parolayı, başka sitelerde de denemek.

Google, “zayıf ve tekrarlanan şifrelerin” kullanıcıları savunmasız bıraktığını, bu nedenle güvenlik ayarlarının düzenli kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Hesabınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?

1) Güçlü ve benzersiz bir şifre seçin

En az 12 karakter kullanın; büyük-küçük harf, rakam ve semboller ekleyin. Aynı şifreyi birden fazla platformda kullanmayın.

2) İki aşamalı güvenliği (2FA) açın

Şifreniz ele geçirilse bile ikinci doğrulama (ör. telefon onayı) olmadan giriş yapılamaz. Google’a göre 2FA açık hesaplar çok daha güvende.

3) Kurtarma bilgilerinizi güncel tutun

Yedek e-posta, telefon numarası ve güvenlik anahtarınızı güncelleyin. Eski bilgiler, hesabınızı geri almayı zorlaştırır.

4) Şüpheli e-postalara dikkat edin

“Hesabınız askıya alındı” ya da “şifrenizi hemen değiştirin” gibi acil uyarılarla gelen mesajlar sahte olabilir. Bağlantılara tıklamayın; göndereni doğrulamadan bilgi paylaşmayın.

Şifreniz Sızdırıldı mı? Ücretsiz Kontrol Edin

E-posta adresinizin geçmiş veri ihlallerinde yer alıp almadığını ücretsiz kontrol edebilirsiniz. Have I Been Pwned sitesine gidin, e-posta adresinizi yazın ve “Check” butonuna tıklayın. Site, adresinizin bulunduğu ihlallerin listesini gösterecektir.

Listede varsa: Parolanızı hemen değiştirin; aynı şifreyi kullandığınız diğer sitelerde de güncelleyin.

Listede yoksa: Yine de güçlü ve benzersiz şifre + 2FA kullanmaya devam edin.

Google Ne Diyor?

Google, olayın doğrudan kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını; asıl sorunun zayıf/tekrarlanan parolalar ve sosyal mühendislik (oltalama) olduğunu belirtiyor. Hesabınızın durumunu görmek için Google Güvenlik Kontrolü sayfasını düzenli ziyaret edin.

Son Söz: Dijital Güvenlik Artık Lüks Değil

Gmail hesabınız sadece bir e-posta kutusu değil; dijital kimliğinizin anahtarı. Güçlü şifreler, iki aşamalı doğrulama ve düzenli kontroller artık alışkanlık olmalı. Unutmayın: Dijital güvenlik bir kez sağlanmaz; her gün yeniden korunur.

