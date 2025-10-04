Hamas yeşil ışık yaktı, İsrail saldırı dozunu azalttı

ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planını Hamas kısmen kabul etti. Trump İsrail’e saldırıları derhal durdurma çağrısında bulundu. İsrail saldırılarının dozunu azalttı.

Hamas, Cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik planındaki bazı maddeleri kabul edebileceğini bildirdi. Trump’ın barış planına büyük ölçüde onay verdiğini açıklayan örgüt, hayatta olan tüm İsrailli esirleri Trump’ın önerdiği takas formülü uyarınca serbest bırakacağını ve ölenlerin naaşlarını iade edeceğini duyurdu.

Trump’ın barış planında, Hamas’ın silah bırakması şart koşuluyor. Hamas’tan bu talebe yanıt vermedi. Söz konusu talep İsrail ve ABD tarafından daha önce de dillendirilmiş, Hamas ise bunu reddetmişti. Öte yandan İsrail’in Gazze’den kademeli olarak çekilmesini de kabul etmeyen Hamas, tam bir çekilme talebini yineledi ve daha fazla müzakere talep etti.

Trump’tan İsrail’e çağrı

Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas’ın açıklamasının “kalıcı barış için hazır olduklarını” gösterdiğini belirtti. Trump ayrıca, “İsrail Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı ki rehineleri güvenli ve hızlı şekilde çıkarabilelim!” ifadelerini kullandı. “Şu anda bunu yapmak çok tehlikeli” diyen Trump, detayların görüşülmekte olduğunu ve sürecin sadece Gazze ile ilgili değil, “Ortadoğu’da uzun zamandır aranan barış” ile ilgili olduğunu vurguladı.

Donald Trump (solda) ve Benyamin Netanyahu Beyaz Saray’da ortak basın açıklaması yapıyor. Trump’ın yüzü konuğuna doğru dönükDonald Trump (solda) ve Benyamin Netanyahu Beyaz Saray’da ortak basın açıklaması yapıyor. Trump’ın yüzü konuğuna doğru dönük

ABD Başkanı Donald Trump (solda), geçen ayın sonunda Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu ağırlamıştıFotoğraf: Win McNamee/Getty Images

Hamas, Trump’ın 20 maddelik planına yanıtını, ABD Başkanı’nın gruba, anlaşmayı kabul etmesi veya ağır sonuçlarla yüzleşme için pazar gününe kadar süre tanımasının ardından verdi.

İsrail saldırıları azalttı

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, Trump’ın Gazze barış planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlık talimatı aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), X hesabından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in gece özel bir durum değerlendirmesi toplantısı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada, “Siyasi otoritenin talimatı doğrultusunda Genelkurmay Başkanı, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik Trump planının ilk aşamasının uygulanmasına hazırlık yapılması talimatını verdi. Bununla birlikte, askerlerimizin güvenliğinin en öncelikli mesele olduğu vurgulandı ve tüm IDF yeteneklerinin Güney Komutanlığı’na tahsis edileceği belirtildi” denildi.

Söz konusu açıklama, IDF’nin İbranice hesabından yapılırken, kamusal iletişimde aktif olarak kullanıldığı bilinen İngilizce hesapta ise herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ofisi, Hamas’ın yanıtının ardından İsrail’in rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik, Trump’ın Gazze planının ilk aşaması için “derhal uygulamaya” hazırlandığını bildirdi.

Trump pazar gününe kadar süre tanımıştı

ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik planı, acil ateşkes ilanını, Hamas’ın elindeki rehinelerin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla takasını, İsrail ordusunun kademeli olarak Gazze’den çekilmesini ve Hamas’ın silahsızlandırılmasını öngörüyor. Plan ayrıca bölgenin, uluslararası bir yapının gözetiminde, Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir hükümet tarafından yönetilmesini şart koşuyor.

Trump pazar akşamına kadar Hamas’ın bu planı kabul etmemesi halinde “Gazze’de cehennemin kopacağı” tehdidinde bulunmuştu. Hamas planın hazırlık sürecinde yer almadı. DW

Bu habere emoji ile tepki ver