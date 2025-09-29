16.2 C
İstanbul
Pazartesi, Eylül 29, 2025
spot_img
Ana SayfaDÜNYAHamas'tan Blair açıklaması: İşlediği suçlar nedeniyle yargılanmalı
DÜNYA

Hamas’tan Blair açıklaması: İşlediği suçlar nedeniyle yargılanmalı

acikgazete
acikgazete

Hamas’tan Tony Blair’in Gazze’de geçiş sürecini yöneteceği iddiası sert yanıt: “Filistin’e dayatma kabul edilemez”

Hamas, ABD’nin İsrail’in işgali altındaki Gazze için önerdiği geçici yönetimi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın yöneteceği iddiası üzerine açıklama yaptıç Açıklamada eski İngiltere Başbakanı’nı Filistin davasında ‘istenmeyen kişi’ olarak nitelendirildi, “İşlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir” denildi.

Hamas’ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski İngiltere Başbakanı Blair’i Filistin davasında ‘istenmeyen kişi’ olarak nitelendirdi. Bedran, Blair’i özellikle 2003-2011 yılları arasındaki Irak işgali sürecindeki rolü nedeniyle yargılanması gerektiğini ifade etti. Blair’i ‘şeytanın kardeşi’ olarak tanımlayan Bedran, Blair’in Filistin davasına, Araplara veya Müslümanlara hiçbir fayda getirmediğini belirtti. Bedran, Gazze ve Batı Şeria’daki meselenin ancak ulusal bir uzlaşı ile çözülebileceğini vurgulayarak, dışarıdan hiçbir tarafın Filistinlilere yönetimi dikte etme hakkı bulunmadığını ifade etti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Gazze’de geçiş sürecini yönetecek isim olması konusunda görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Blair’in “Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (Gita)” adı verilecek oluşumu yöneteceği, Gita’nın Gazze’nin “en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi” olmak için Birleşmiş Milletler’den yetki talep edeceği de iddia edilmişti. Gita yönetim merkezinin önce Mısır’da, ardından Gazze Şeridi’nde yer alacağı öne sürülmüştü.

İddiaya göre, Trump’ın damadı Jared Kushner de sürece aktif şekilde dahil olurken, ABD özellikle Suudi Arabistan’ı ve Körfez ülkelerini bu plana destek vermeye ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  AB'deki döner krizinde son perde: Türk dönerciler tescil başvurularını geri çekti
Önceki haber
Gazze Sumud Filosu: Su alan tekneyi Türkiye tahliye etti
Sonraki haber
Tarihi Liverpool grevinin mücadeleci işçileri: 30 yıldır bir arada 

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Çevre sorunları belgesel festivali BİFED, 8-12 Ekim’de

TÜRKİYE
Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) 8-12 Ekim 2025...

TOKİ, dere yatağına mahalle kuracak!

KÖŞE YAZILARI
YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE - TOKİ’nin Antalya’da inşa...

Tarihi Liverpool grevinin mücadeleci işçileri: 30 yıldır bir arada 

DÜNYA
25 Eylül 1995'te, sabah işe giden 500 liman işçisi,...

Gazze Sumud Filosu: Su alan tekneyi Türkiye tahliye etti

TÜRKİYE
BBC Türkçe - Gazze'ye yardım götürmek amacıyla Akdeniz'de ilerleyen...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE