Hamas’tan Tony Blair’in Gazze’de geçiş sürecini yöneteceği iddiası sert yanıt: “Filistin’e dayatma kabul edilemez”

Hamas, ABD’nin İsrail’in işgali altındaki Gazze için önerdiği geçici yönetimi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın yöneteceği iddiası üzerine açıklama yaptıç Açıklamada eski İngiltere Başbakanı’nı Filistin davasında ‘istenmeyen kişi’ olarak nitelendirildi, “İşlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir” denildi.

Hamas’ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski İngiltere Başbakanı Blair’i Filistin davasında ‘istenmeyen kişi’ olarak nitelendirdi. Bedran, Blair’i özellikle 2003-2011 yılları arasındaki Irak işgali sürecindeki rolü nedeniyle yargılanması gerektiğini ifade etti. Blair’i ‘şeytanın kardeşi’ olarak tanımlayan Bedran, Blair’in Filistin davasına, Araplara veya Müslümanlara hiçbir fayda getirmediğini belirtti. Bedran, Gazze ve Batı Şeria’daki meselenin ancak ulusal bir uzlaşı ile çözülebileceğini vurgulayarak, dışarıdan hiçbir tarafın Filistinlilere yönetimi dikte etme hakkı bulunmadığını ifade etti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Gazze’de geçiş sürecini yönetecek isim olması konusunda görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Blair’in “Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (Gita)” adı verilecek oluşumu yöneteceği, Gita’nın Gazze’nin “en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi” olmak için Birleşmiş Milletler’den yetki talep edeceği de iddia edilmişti. Gita yönetim merkezinin önce Mısır’da, ardından Gazze Şeridi’nde yer alacağı öne sürülmüştü.

İddiaya göre, Trump’ın damadı Jared Kushner de sürece aktif şekilde dahil olurken, ABD özellikle Suudi Arabistan’ı ve Körfez ülkelerini bu plana destek vermeye ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Bu habere emoji ile tepki ver