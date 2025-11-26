Hong Kong’da yangın: En az 36 kişi öldü, 279 kişi kayıp

uzakta yüksek binalar alevler içinde e gökyüzüne dumanlar yükselirken yakın planda bir adam elinde telefonuyla görüntü alıyorKAYNAK,AFP VIA GETTY IMAGES

Fotoğraf altı yazısı,Yangın çıkan sitedeki 31 katlı binalarda bakım için bambu iskeleler kurulu olduğu ve yangının hızla yayıldığı belirtiliyor.

Hong Kong’da yüksek katlı bloklardan oluşan bir sitedeyi saran yangında en az 36 kişinin öldüğü, 279 kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor.

Bölgeden gelen görüntülerde binaların alevler içinde olduğu, gökyüzüne yoğun bir duman yükseldiği görülüyor.

Yangınla ilgili ihbar saatler önce yapılmasına rağmen hâlâ devam ediyor.

Olay yerine 760’tan fazla itfaiyecinin sevk edildiği belirtiliyor.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın nerede ve nasıl başladı?

Yangın, 26 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 15.00 civarında (TSİ 10:00) Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki büyük bir konut kompleksi olan Wang Fuk sitesinde çıktı.

Site, her biri 31 katlı sekiz apartman blokundan ve toplam 1.984 daireden oluşuyor.

2021 nüfus sayımına göre bu binalarda yaklaşık 4.600 kişi yaşıyor.

1983 yılında inşa edilen bloklar yenileniyordu ve binaların dışı bambu iskelelerle kaplıydı. Görüntülerde yangının bambu iskelelerden hızla yayıldığı görülüyor.

Yangın ne seviyede?

Hong Kong itfaiye teşkilatı yangını en yüksek seviye olan beşinci alarm seviyesi olarak sınıflandırdı.

İlk ihbarın yapılmasından 40 dakika sonra yangın dördüncü seviye olarak ilan edildi, ancak akşam saatlerinde seviye tekrar yükseltildi.

Hong Kong’da en son beşinci seviye yangın 17 yıl önce çıkmıştı.

Bölge sakinleri yangının bütün gece süreceğinden korkuyor ve akşamüstü olay yerinden çekilen fotoğraflar binaların hâlâ yanmakta olduğunu gösteriyor.

Ölenler hakkında ne biliniyor?

Hong Kong hükümeti ölenlerin sayısının 36’ya yükseldiğini açıkladı. Hâlâ kayıp 279 kişi nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden korkuluyor.

Yetkililer düzenledikleri basın toplantısında yedisi kritik durumda olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ölenler arasında, 37 yaşında bir itfaiye eri de var.

İtfaiye, saat 15:30’da onunla iletişimi kaybettiğini ve yaklaşık yarım saat sonra bayıldığını tespit ettiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan Ho Wai-ho’nun kısa süre sonra öldüğü açıklandı.

İtfaiye müdürü Andy Yeung “Bu özverili ve cesur itfaiyecinin kaybından dolayı derin bir üzüntü duyuyorum” dedi.

Hong Kong itfaiyesi, en az bir itfaiyecinin daha hastanede olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 4.600 kişinin yaşadığı site ve yakındaki binalar tahliye edildi.

Hükümet, tahliye edilen sakinleri barındırmak ve destek sağlamak için acil durum merkezleri kurulduğunu açıkladı.

Bambu iskele sorunu

Sitedeki bloklar, yenileme çalışmaları nedeniyle çatılarına kadar bambu iskelelerle kaplıydı.

Bambu iskeleler, hızlı büyümesi, hafifliği ve sağlamlığı nedeniyle yüzyıllardır Hong Kong’da kullanılıyor.

Birçok kişi bunu şehrin kentsel peyzajının simgesel bir parçası olarak görüyor, ancak Hong Kong, modern inşaatlarda bunu kullanan dünyadaki son şehirlerden biri.

Mart ayında yerel basında yer alan haberlere göre, hükümetin kalkınma bürosu güvenlik endişeleri nedeniyle bambu kullanımını aşamalı olarak kaldırmaya çalışıyor.

Bambu yerine metal kullanımına yönelik bu baskı, Hong Kong’da iskeleyle ilgili bir dizi ölüm olayının ardından ortaya çıktı.

Büro sözcüsü Terence Lam’ın “Bambu iskelelerin zamanla bozulma ve yüksek yanıcılık gibi zayıflıkları var ve bu güvenlik endişelerine yol açıyor” dediği aktarıldı.

Yangının nedeni hâlâ belirsiz ancak yetkililer yangının bambu iskelelerden hızla yayıldığını ve komşu binalara sıçradığını belirtti. BBC TÜRKÇE

Bu habere emoji ile tepki ver