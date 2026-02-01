İngiltere Başbakanı: Andrew ‘ABD Kongresi’nde Epstein ile ilgili ifade vermeli

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili milyonlarca yeni belge yayımlandı.

Epstein dosyaları nedeniyle prenslik ünvanı elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor’ın da yer aldığı yeni belge ve fotoğraflar, İngiltere’de de büyük ses getirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Andrew Mountbatten-Windsor’ın Epstein ile bağlantıları nedeniyle ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı son belgelerde, Andrew Mountbatten-Windsor’un yerde yatan bir kadının üzerinde elleri ve dizleriyle çömeldiği fotoğraflar da bulunuyor. Fotoğrafın bağlamına dair bir bilgi yer almıyor.

BBC, Andrew Mountbatten-Windsor’a yeni belgelerle ilgili sorularını iletti. Eski prens suçlu olduğu iddialarını reddediyor.

ABD’de geçen yıl çıkarılan yasa, Epstein soruşturması ile ilgili tüm belgelerin 19 Aralık 2025’e kadar yayımlanmasını zorunlu kılmıştı.

Cuma günü üç milyon sayfa, 180.000 fotoğraf ve 2.000 video, altı hafta gecikmeli olarak kamuya açılmış oldu.

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, “Bugünkü açıklama, Amerikan halkına karşı şeffaflığı ve uyumluluğu sağlamak için çok kapsamlı bir belge tanımlama ve inceleme sürecinin sonuna işaret ediyor” dedi.

Belgelerde hangi ayrıntılar var?

Belgeler arasında Jeffrey Epstein’in hapishanede geçirdiği süre, burada aldığı psikolojik bir rapor ve hapisteyken ölümü ile ilgili ayrıntıları içeriyor.

Ayrıca Epstein’in reşit olmayan kızları pazarlamasına yardım etmekten suçlu bulunan suç ortağı ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell hakkındaki soruşturma kayıtları da yer alıyor.

Belgeler Epstein ile yüksek profilli kişiler arasındaki e-postaları da içeriyor.

E-postaların ve belgelerin birçoğu on yıldan daha eskiye dayanıyor ve Epstein’in yasal sıkıntılar yaşadığı dönemdeki ilişkilerini sergiliyor.

Epstein 2008 yılında Florida’da savcılarla tartışmalı bir savunma anlaşmasına vardıktan sonra 14 yaşındaki bir kızdan seks talep etmekten hüküm giymişti.

Ağustos 2019’da, geniş çaplı bir seks kaçakçılığı davasındaki suçlamalar nedeniyle hapisteyken öldü.

Trump’tan yüzlerce kez bahsediliyor

Yeni yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın adı da yüzlerce kez geçiyor.

Trump’ın Epstein ile bir arkadaşlığı vardı ancak yıllar önce bozulduğunu söylüyor ve cinsel suçları hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu reddediyor.

Yeni belgeler arasında FBI’ın geçen yıl ulusal Tehdit Operasyon Merkezi ihbar hattını arayanlar tarafından Trump aleyhinde ortaya atılan iddiaların derlendiği bir liste de yer alıyor.

Bunların birçoğunun FBI’a ulaşan doğrulanmamış ihbarlara dayandığı ve destekleyici kanıtlar olmaksızın ortaya atıldığı görülüyor.

Listede Trump, Epstein ve diğer yüksek profilli kişiler hakkında ortaya atılan çok sayıda cinsel istismar iddiası yer alıyor.

Trump, Epstein ile ilgili olarak herhangi bir yanlış yaptığını sürekli olarak reddetti ve Epstein’ın kurbanları tarafından herhangi bir suçla itham edilmedi.

Yeni e-postalar: Epstein’e göre Trump kurbanlarından biriyle ‘saatler geçirdi’

Son iddialar sorulduğunda, hem Beyaz Saray hem de Adalet Bakanlığı yeni dosyalara eşlik eden bir haber bültenindeki bir satıra işaret etti.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Belgelerden bazıları Başkan Trump aleyhinde 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a sunulan gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içeriyor” denildi.

“Açık olmak gerekirse, iddialar asılsız ve yanlıştır ve eğer bir parça inandırıcılıkları olsaydı, kesinlikle çoktan Başkan Trump’a karşı silah olarak kullanılmış olurlardı” ifadeleri yer alıyor.

Epstein ‘Dük’ü Rus kadınla buluşmaya davet etti

Belgeler, gözden düşmüş finansçının Britanya’nın seçkinleriyle olan yakın ilişkisine ışık tutuyor.

Bu e-postalar arasında Epstein ile Andrew Mountbatten-Windsor olduğu düşünülen “Dük” isimli bir kişi arasında geçen ve Buckingham Sarayı’nda “çok fazla mahremiyetin” olduğu bir akşam yemeğinin konuşulduğu e-postalar da yer alıyor.

Epstein’den gelen bir başka mesajda ise “Dük “ü 26 yaşındaki bir Rus kadınla tanıştırma teklifi yer alıyor.

E-postalar “A” imzasını taşıyor ve altında “HRH Duke of York KG” (Kraliyet ailesinin kullandığı unvan) yazıyor. Bu e-postalar Ağustos 2010’da, Epstein’in reşit olmayan birini taciz etmekten suçlu bulunmasından iki yıl sonra gönderilmiş.

E-postalar herhangi bir yanlış davranışa işaret etmiyor.

Andrew’un ‘Prens’ unvanı elinden alındı

BBC, daha önce York Dükü olarak bilinen Andrew Mountbatten-Windsor ile yanıt vermesi için temasa geçti. Mountbatten-Windsor, Epstein ile geçmişteki dostluğu nedeniyle yıllarca incelemeye maruz kaldı. Yanlış bir şey yaptığını defalarca reddetti.

Son yayımlanan e-postalardan bazılarının Epstein ile Andrew’un eski karısı Sarah Ferguson arasında olduğu anlaşılıyor.

4 Nisan 2009 tarihli bir e-posta “Sevgiler, Sarah, kızıl Kafa!!!” şeklinde imzalanmış.

Ferguson, Palm Beach’te olacağını ve çay içmek istediğini yazıyor. E-posta, Ferguson’un şirketi Mother’s Army için fikir tartışmasıyla devam ediyor. Eski York Düşesi Epstein’den “Sevgili muhteşem ve özel arkadaşım Jeffrey” diye bahsediyor.

Ona “efsane” diye hitap ediyor ve “seninle gurur duyuyorum” diyor.

E-posta gönderildiği sırada finansçı 2008 yılındaki mahkumiyeti nedeniyle hala ev hapsinde tutuluyordu.

Epstein, Lord Mandelson’ın partnerine para gönderdi

Diğer e-postalar Epstein’in 2009 yılında Lord Peter Mandelson’ın partneri Reinaldo Avila da Silva’ya 10.000 dolar gönderdiğini gösteriyor.

Aralık 2024’te Lord Mandelson İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış, ancak mahkûmiyet kararının ardından Epstein’a destek mesajları gönderdiği ortaya çıkınca bir yıldan kısa bir süre sonra görevden alınmıştı.

Epstein’e gönderdiği bir e-postada Mandelson’un partneri da Silva osteopati kursunun masraflarını belirtiyor, banka bilgilerini veriyor ve finansörüne “yardımcı olabileceği her şey için” teşekkür ediyor.

Epstein birkaç saat sonra kredi miktarını havale edeceğini söylüyor ve 2023’te Mandelson ile evlenen da Silva ertesi gün bir teşekkür mesajı gönderiyor.

Bir başka e-posta grubunda Lord Mandelson, Epstein’ın mülklerinden birinde kalmayı talep ediyor.

E-postalar, Epstein’in 18 yaşından küçük birinden fuhuş talep ettiği için hapis cezasını çektiği 16 Haziran 2009 tarihine ait. Cezasının büyük bir kısmında Epstein’in gündüzleri ofisinde çalışmasına izin veriliyor ve her gece hapishaneye dönüyordu.

Lord Mandelson defalarca Epstein ile olan ve uzun süredir kamuoyunun malumu olan geçmişteki dostluğundan pişmanlık duyduğunu söyledi. Epstein ile birlikteyken hiçbir zaman yanlış bir şey görmediğini ve “yalanlarına kandığını” söyledi.

Elon Musk Epstein’a adasındaki ‘en çılgın partinin’ ne zaman olacağını sordu

Belgeler ayrıca Epstein ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasındaki e-posta yazışmalarını da içeriyor.

Davada herhangi bir yanlış davranışla suçlanmayan Musk, daha önce Epstein’in kendisini adasına davet ettiğini ancak reddettiğini söylemişti.

Yeni e-postalar Musk’ın 2012’de önerilen bir gezi de dahil olmak üzere birden fazla kez oraya seyahat etme konusunu gündeme getirdiğini ve Epstein’e sorduğunu gösteriyor:

Musk, “Adanızdaki en çılgın parti hangi gün/gece olacak?” diye soruyor.

