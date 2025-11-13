Irak’ta seçimler değişim getirmedi

Irak’ta Salı günü yapılan seçimleri Başbakan Sudani liderliğindeki ittifakın kazandığı bildirildi. Irak medyasının seçim kuruluna dayandırdığı haberlere göre ittifak 1,3 milyondan fazla oy aldı.

Irak’ta Salı günü yapılan genel seçimleri, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin liderliğindeki ittifakın kazandığı bildiriliyor.

Irak basınının seçim kuruluna dayandırdığı haberlere göre, oyların yüzde 99’dan fazlası sayıldı ve Sudani’nin İmar ve Kalkınma Koalisyonu 1,3 milyondan fazla oy alarak seçimlerin galibi oldu. İktidar ittifakının bu sonuçla, 329 sandalyeli parlamentoda 50 sandalye elde etmesi bekleniyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Sudani ikinci görev dönemini garantilese de bu doğrudan ikinci dönem için iş başı yapacağı anlamına gelmiyor. Seçimlerin ardından şimdi bir hükümet kurma hedefiyle aylar sürmesi beklenen müzakere süreci başlayacak.

Seçimlerde ikinci sırada 1 milyonu aşkın oyla Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yer aldı. Bu sonuçla KDP, seçimlerde oy sayısını 1 milyonun üstüne çıkarma hedefine ulaşmış oldu.

Irak’taki siyasi sistem, başbakanlığın Şii çoğunluğa, meclis başkanlığının Sünnilere ve sembolik önemdeki cumhurbaşkanlığının Kürtlere verilmesini öngörüyor.

Seçim kurulu, 21 milyon kişinin seçmen kaydı yaptırdığı seçimlere katılım oranını yüzde 56,1 olarak açıklamıştı.

Sudani’den zafer konuşması

Başbakan Sudani, koalisyonunun seçim zaferini açıklarken, taraftarları gece geç saatlerde başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanında kutlama yaptı. Sudani, televizyondan yaptığı konuşmada zaferin tüm Iraklılara ait olduğunu belirterek “Koalisyonumuz, İmar ve Kalkınma birinci oldu. Irak halkına en içten şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Irak’ta kurulacak yeni hükümetten en önemli beklentiler istihdam sorununu çözmesi, ayrıca altyapı, eğitim ve sağlık sistemlerinde iyileştirmeler sağlanması. Dış politikada ise hükümeti meşgul edecek en önemli sınama, Ortadoğu’daki türbülanslı dönemde iki önemli müttefiki İran ile ABD arasında hassas dengeyi koruyabilmek olacak.

