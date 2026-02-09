HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaDÜNYAİran'da reformist siyasetçiler tutuklandı
DÜNYA

İran’da reformist siyasetçiler tutuklandı

Açık Gazete
Açık Gazete

İran’da hükümet karşıtı gösterilerin ardından reformist siyasetçiler tutuklandı. Tahran yönetimi siyasetçileri “ülkenin siyasi ve sosyal düzenini bozmaya teşebbüs etmek ve İsrail ile ABD’nin çıkarına çalışmakla” suçladı.

İran’da rejim karşıtı protestolar bastırılsa da yankıları sürmeye devam ediyor. Tahran yönetimi hükümet karşıtı gösteriler sırasında “ülkenin siyasi ve sosyal düzenini bozmaya teşebbüs etmek ve İsrail ile ABD’nin çıkarına çalışmak” suçlamasıyla dört kişiyi tutukladı.

İran medyasına göre, tutuklananlar arasında üç önde gelen reformcu siyasetçi yer alıyor.

Bu kişilerin, İran Reform Cephesi Başkanı Azar Mansuri, eski diplomat Muhsin Aminzade ve eski milletvekili İbrahim Aşgarzade olduğu belirtildi. Dördüncüsünün adı ise açıklanmadı.

İran yargısı, bu isimleri “ülkenin İsrail ve ABD’den askeri tehditlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde siyasi ve sosyal durumu bozmayı amaçlayan kapsamlı faaliyetler düzenlemek ve yönetmekle” itham ediyor.

İran Reform Cephesi, sosyal medya platformu X’te yayınladığı bir açıklamada tutuklamaları doğruladı.

Açıklamada, Mansuri’nin İran Devrim Muhafızları istihbarat güçleri tarafından mahkeme kararıyla evinin kapısından tutuklandığı belirtildi.

Tutuklamalara dair diğer detaylar henüz paylaşılmadı.

İran’da 28 Aralık 2025’te başlayan protestolar, ekonomik kriz nedeniyle başlamış ve ülke geneline yayılmıştı. Protestoculara sert müdahale edilirse askeri hamle yaparız diyen ABD Başkanı Trump da gerilimi artırmış ancak yine de İran’da rejim güçleri gösterileri bastırmak için harekete geçmişti. Bu olaylarda en az 5 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  ABD basınının iddiası: Pazar günü İran vurulacak
Önceki haber
Yozgatlı Crazy John’un imparatorluğu nasıl çöktü?

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

spot_img
spot_img
spot_img

En Son Haberler

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Yozgatlı Crazy John’un imparatorluğu nasıl çöktü?

KÖŞE YAZILARI
İSMAİL KAYHAN / AVUSTRALYA - Avustralya’nın en zengin genç...

Kürt sorunu, çözüm süreci ve gelinen aşama

KÖŞE YAZILARI
HASAN BOZ - Yüz yıl boyunca inkâr, katliam, sürgün, yasak...

Türkiye-AB ticaretinde “STA” endişesi artıyor

TÜRKİYE
AB'nin Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan ile imzaladığı yeni...

Küresel haydutluğun günlüğüne düşülen birkaç satır

KONUK YAZAR
FEHİM TAŞTEKİN / EVRENSEL - Trump yönetimi küresel haydutluğun kitabını...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.