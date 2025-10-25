HABER ARA
DÜNYA

İrlanda’da cumhurbaşkanlığı seçimini solcu aday kazandı

Açık Gazete
Açık Gazete

Sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4’ünü alarak İrlanda’nın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

İrlanda’da (26 Ekim) pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly oyların yüzde 63,4’ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins’in yerine yapılan seçimde Connolly, Fine Gael partisinin adayı Heather Humphreys ile yarıştı.

İrlanda ulusal yayın kuruluşu RTE’nin aktardığına göre, Humphreys’in yenilgiyi kabul etmesinin ardından Connolly zaferini ilan etti.

Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4’ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5’ini aldı. Kiracısından aldığı fazla kira nedeniyle adaylıktan çekilse de ismi oy pusulasında yer alan İrlanda Başbakanı Martin’in adayı Jim Gavin ise oyların yüzde 7,2’sini aldı.

Seçimden zaferle çıkan Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal seviyede adımlar atmayı ve Kuzey İrlanda’da halkla buluşmayı vadediyor. Connolly, 11 Kasım’da düzenlenecek törenle görevi devralarak İrlanda’nın 10’uncu ve üçüncü de kadın cumhurbaşkanı olacak.

İngiltere’de kurulma aşamasındaki Your Parti lideri Jeremy Corbyn yeni cumhurbaşkanını ilk kutlayanlar arasında yer aldı. Corbyn sosyal medyadan “İrlanda’nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly’yi tebrik ediyoruz.Catherine, barışın, sosyal adaletin ve birleşik bir İrlanda’nın sesi olacak. Bu, insanlık ve umut için ezici bir zafer!” mesajını paylaştı.

 

