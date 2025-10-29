İstanbul’daki müzakere çöktü, Pakistan – Afganistan çatışması tekrar başladı

Pakistan ile Afganistan’da iktidarı ele geçiren Taliban arasında İstanbul’da yürütülen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından saatler sonra iki ülke arasındaki sınırda çatışmalar çıktı.

Pakistan altı askerlerinin hayatını kaybettiğini ve yedi Taliban militanını öldürdüklerini duyurdu.

29 Ekim sabahı bir açıklama yapan Pakistan İletişim Başkanlığı, yaklaşık bir ay süren çatışmalardan sonra 19 Ekim’de varılan geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için İstanbul’da yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Öğlen saatlerinde ise Pakistan Savunma Bakanı Havaja Asıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Pakistan’ın Taliban rejimini tamamen imha etmek ve saklandığı mağaralarına geri göndermek için, ateş gücünün yalnızca küçük bir miktarını kullanması yeterli” tehdidinde bulundu.

Bu tehditten saatler sonra Pakistan ordusu, iki ülke sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir askeri konvoya düzenlenen el yapımı patlayıcılı saldırıda en az altı askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin de yaralandığını açıkladı.

Pakistanlı yetkililer, verdikleri karşılıkta yedi Taliban militanını öldürdüklerini duyurdu.

İki ülke arasındaki çatışmalar Ekim başında Pakistan hükümetinin Taliban’ı ülkelerine saldırmakla suçlaması ve Afganistan’da konuşlanmış Pakistan Talibanı örgütünün yöneticilerine hava saldırıları düzenlemesinin ardından başlamıştı.

Türkiye ve Katar, iki ülke arasındaki çatışmaların durması için devreye girmiş ve 19 Ekim’de Katar’ın başkenti Doha’da yapılan müzakerelerin ilk turu, silahların büyük oranda susmasıyla sonuçlanmıştı.

Fakat sonrasında bunu kalıcı hale getirmek için İstanbul’da yürütülen müzakerelerden bir sonu çıkmadı.

Hatta müzakereler sürerken, 25-26 Ekim tarihlerinde çıkan çatışmalarda beş Pakistan askeri ve 25 Pakistan Talibanı militanı öldü.

Bunun üzerine Taliban da “Pakistan bir daha Afganistan’a hava saldırısı düzenlerse başkentleri İslamabad’a saldırırız” tehdidinde bulundu.

Pakistan – Afganistan çatışması bölge için ne kadar büyük bir tehdit?

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerginlik son haftalarda önemli ölçüde arttı.

Peki bu gerilimin tarihsel kökleri neler ve iki ülke arasındaki düşmanlık düzeyi nasıl bu seviyeye geldi?

Zorlu bir tarih

Pakistan ve Afganistan’ın ilişkileri son yıllarda çalkantılı bir dönemden geçiyor.

ABD’nin 2021’de Afganistan’dan çekilmesinden önce eski Kabil hükümeti, İslamabad’ı düzenli olarak Taliban’ın Afganistan’a yönelik saldırılarını kolaylaştırmakla suçluyordu.

Bu dönemde Pakistan, Taliban ile bağlantısı olduğu suçlamalarına karşı çıkıyordu.

Pakistan, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ve Taliban’ın hızla iktidara gelmesinin önünü açan Doha Anlaşması’nın kolaylaştırılması ve müzakere edilmesinde kilit bir rol oynamıştı.

Pakistan, örgütün Afganistan’daki ilk iktidar döneminde (1996-2001) Taliban hükümetini resmen tanıyan az sayıdaki ülkeden biriydi.

Ancak son gerilim, Taliban’ın Afganistan’da yeniden iktidara gelmesine rağmen ilişkilerin aslında çok kırılgan olduğunu gösterdi.

Pakistan şimdi, Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) grubunun Afganistan’daki üslerinden ülkeye saldırılar düzenlediğini ve Afgan Talibanı’nın onları durdurmak için hiçbir şey yapmadığını söylüyor.

BBC’ye konuşan Pakistanlı eski diplomat Mesut Hani “Taliban Afganistan’da iktidara geldikten sonra Pakistan, TTP gibi grupların artık eskisi gibi destek görmeyeceğini ve sınır koşullarının iyileşeceğini umuyordu – ama bu gerçekleşmedi” diyor.

Bu belki de şaşırtıcı değil. BBC TÜRKÇE

Bu habere emoji ile tepki ver