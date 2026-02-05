Jeffrey Epstein’in otopsi raporunun ayrıntıları yayımlandı

BBC Türkçe’ – Uyarı: Bu haber bazı okuyucularımızın “rahatsız edici” bulabileceği içerikler barındırıyor.

ABD Adalet Bakanlığı cinsel suçlardan hükümlü Jeffrey Epstein’ın ölümünün hemen ardından bir sedyede yattığı ve sağlık görevlilerinin müdahale ettiği daha önce görülmemiş fotoğrafları yayımlandı.

Epstein’ın gözaltında ölümüne ilişkin gizliliği kaldırılan FBI raporunun yanı sıra otopsi ve hapishane içindeki belgeler kapsamında, birçoğu yayımlanamayacak kadar rahatsız edici olan, 20 görüntü yayımlandı.

Görüntüler Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan milyonlarca Epstein belgesi arasında yer alıyor.

Epstein 10 Ağustos 2019 tarihinde hapishane hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein duruşma öncesinde seks ticareti ve komplo suçlamaları nedeniyle New York’taki bir gözaltı merkezinde tutuluyordu.

Yeni yayımlanan “Jeffrey Epstein ölüm soruşturması” başlıklı FBI raporu, kurumun New York’taki saha ofisi tarafından Epstein’ın ölümüne ilişkin yürütülen bir soruşturma gibi görünüyor.

23 sayfalık raporun her sayfasına “gizliliği kaldırıldı ” notu düşülmüş.

BBC Verify’ın (BBC Doğrulama Servisi) görüntülediği belgelerde Epstein’ın boynunun yakın çekim görüntüleri ve gözle görülür yaralanma izleri yer alıyor.

Ayrıca Epstein’ın otopsisinin ayrıntıları ve intiharından önceki günlerde akıl sağlığına ilişkin bir psikolojik rapor da bulunuyor.

Fotoğrafların birçoğunda Epstein sedyede yatarken sağlık görevlilerinin onu hayata döndürmeye çalıştığı görülüyor.

Kayıtlar 10 Ağustos 2019 tarihli ve videodaki saat 06:49’u gösteriyor. Bu da Epstein’in hücresinde tepkisiz bir şekilde bulunmasından yaklaşık 16 dakika sonrasına ait.

Fotoğrafların nerede çekildiği belli değil ancak Epstein’ın 06:39’da yakındaki bir hastaneye nakledildiği ve burada öldüğünün açıklanması fotoğrafların hastanede çekildiğine işaret ediyor.

Diğer üç fotoğrafın üzerinde de hastanede çekildiklerine dair notlar var. Epstein’in kafasının yakın çekimi olan fotoğraflarda, boynundaki yara açık şekilde seçiliyor.

Epstein’ın adı her fotoğrafta yer alıyor, ancak bazı resimlerde ilk adı Jeffrey yerine yanlışlıkla “Jeffery” olarak yazılmış.

Kaynak,Department of Justice

BBC Verify, Epstein’ın cesedinin yeni yayımlanan fotoğrafları üzerinde tersine görsel arama yaptı ve 30 Ocak’tan önceye ait bir kayıt bulamadı.

Ayrıca, dosyalarda durumu doğrulayan başka malzemeler de bulduk. Bunlar arasında Adalet Bakanlığı ve New York Adlı Tıp Kurumu (OCME) tarafından Epstein hakkında hazırlanan 89 sayfalık otopsi raporu ve FBI New York saha ofisinden gelen ve aynı görüntüleri içeren e-postalar da bulunuyor.

Raporda ayrıca Epstein’ın OCME tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Epstein’ın boynundaki iki kırığa ait görüntülemeler de yer alıyor.

FBI raporu, Epstein’ın 6 Temmuz 2019’da federal seks ticareti suçlamasıyla tutuklanmasından ölümüne kadar, New York’taki gözaltı merkezinde tutulduğu zamana ilişkin altı sayfalık bir çizelge de içeriyor.

Buna göre Epstein, 23 Temmuz 2019’daki intihar girişiminin ardından, intihar etmesinin engellenmesi için gözlem programına dahil edildi.

Epstein o dönemde, cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya olan eski bir polis memuru olan hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione’yi kendisini öldürmeye çalışmakla suçlamıştı.

Bu olaydan bir gün sonraki psikolog görüşmesinde Epstein, “kendisini öldürme gibi bir fikri olmadığını” ve “bunun çılgınlık olacağını” söylemişti. 25 Temmuz tarihli psikolog raporunda da Epstein’in “davamda mücadele etmeye kararlıyım, bir hayatım var ve hayatımı yaşamaya geri dönmek istiyorum” sözleri yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı diğer belgeler, cezaevi müdürünün Epstein’ın yalnız kalmaması gerektiğini tavsiye ettiğini ve hücresinde “30 dakika arayla kontroller” ve “habersiz ziyaretler” yapılması gerektiğini vurguladığını gösteriyor.

Epstein’ın hücre arkadaşı ölümünden bir gün önce serbest bırakıldı.

Cezaevi belgelerine göre, 9 Ağustos gecesi gardiyanlar 03:00 ve 05:00 için planlanan kontrolleri yapmadılar ve hücredeki kamera sistemi de çalışmıyordu.

Cesedi sabah saatlerinde personel tarafından yapılan kontrol sırasında bulundu.

Aynı FBI raporunun sadece 17 sayfalık, yeniden düzenlenmiş ikinci bir versiyonu da Epstein dosyalarının bir parçası olarak yayımlandı.

Raporun neden hem yeniden düzenlenmiş, hem de eski versiyonlarının dosyalara dahil edildiği açık değil.

Yorum için ABD Adalet Bakanlığı ile temasa geçildi ama yanıt alınamadı ve FBI da yorum yapmayı reddetti.

Bu habere emoji ile tepki ver