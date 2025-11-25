Kadın Japonya Başbakanı’ndan Trumpvari açıklama

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan’a olası bir Çin müdahalesine askeri yanıt verilebileceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve ABD Başkanı Donald Trump, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Takaiçi’nin Tayvan hakkındaki ifadeleri Pekin ile diplomatik gerilime yol açmıştı.

Takaiçi, bu ayın başlarında parlamentoda yöneltilen bir soruya, Çin’in Tayvan’a yönelik varsayımsal bir saldırısının Japonya’nın askeri müdahalesini tetikleyebileceğini söylemişti. Bu açıklamalar, Pekin’in tepkisine yol açmış ve Çin’in Japonya’ya seyahat boykotu uygulamasını beraberinde getirmişti.

Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak görmekte ve gerekirse güç kullanarak kontrol altına alabileceğini belirtiyor.

Tayvan yönetimi ise Pekin’in egemenlik iddiasını reddederek adanın geleceğine sadece Tayvan halkının karar verebileceğini savunuyor.

TRUMP, ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNİ ANLATTI

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Takaiçi, “Başkan Trump, ABD-Çin ilişkilerinin son durumu hakkında kısa bir açıklama yaptı” dedi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Takaiçi, “Başkan Trump, benimle son derece iyi dost olduklarını ve istediğim zaman kendisini aramaktan memnuniyet duyacağını belirtti” diye ekledi.

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan’ın “Çin’e dönüşünün” Pekin’in dünya düzeni vizyonunun önemli bir parçası olduğunu söylediğini bildirmişti.

Trump ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticaret görüşmelerindeki ilerlemeye değinmiş ancak Şi ile Tayvan konusunu ele aldığından bahsetmemişti.

ÇİN DIŞİŞLERİ: KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, önceki gün yaptığı açıklamada, Japonya’nın yeni liderinin Tayvan’a olası bir askeri müdahaleyi ima eden sözleriyle “kırmızı çizgiyi aştığını” belirtmişti.

Vang, Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Takaiçi’nin ifadelerinin “şaşkınlık verici” olduğunu kaydetmişti.

Açıklamada Vang, “Japonya’nın mevcut liderlerinin Tayvan meselesine askeri müdahalede bulunma girişiminde bulunarak kamuoyuna açıkça yanlış bir sinyal göndermesi, söylememeleri gereken şeyleri söylemesi ve dokunulmaması gereken bir kırmızı çizgiyi aşması şaşkınlık vericidir” ifadelerini kullanmıştı.

Vang, Çin’in Japonya’nın eylemlerine “kararlılıkla yanıt vermesi” gerektiğini ve tüm ülkelerin “Japon militarizminin yeniden canlanmasını önleme” sorumluluğu taşıdığını eklemişti.

Pekin yönetimi ayrıca cuma günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup göndererek Takaiçi’nin ifadelerinin “uluslararası hukukun ve diplomatik normların ağır bir ihlali” olduğunu bildirmişti.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, mektupta, “Japonya, boğazlar arası duruma silahlı müdahalede bulunmaya cüret ederse, bu bir saldırganlık eylemi olur. Çin, BM Şartı ve uluslararası hukuk kapsamındaki meşru müdafaa hakkını kararlılıkla kullanacak, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunacaktır” demişti.

Öte yandan, Tayvan Başbakanı Co Cung-tai salı günü yaptığı açıklamada, adada yaşayan 23 milyon insan için Çin’e “dönüşün” bir seçenek olmadığını söyledi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara ise düzenlediği basın toplantısında, “ABD-Çin ilişkilerinin istikrarı, Japonya da dahil olmak üzere uluslararası toplum için son derece önemlidir” dedi.

