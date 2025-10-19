Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türk yönetimi yeni liderini seçmek için 19 Ekim Pazar günü sandığa gitti. Adada iki devleti savunan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile federasyonu savunan Tufan Erhürman favori adaylar.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi yerel saatle sabah saat 08.00’de başladı.

Seçimlerde yedi aday yarışıyor. 218 bin 313 seçmen bulunuyor.

En iddialı iki aday, eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman.

Diğer adaylar ise Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) ve hepsi bağımsız Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler ve İbrahim Yazıcı.

Bağımsız aday Hüseyin Gürlek 17 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine seçimlerden çekildiğini açıkladı.

Açıklamasında, “Bu kritik seçimde KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Doğu Akdeniz’in çıkarları iki devletli bir çözümden yana olup, konusu olan vatansa gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı.

Ancak ismi, Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca oy pusulasında yer almaya devam ediyor.

Geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasını alan aday, dünyada yalnızca Türkiye’nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni lideri olacak.

İlk turda kimse bu oranı yakalayamazsa seçim ikinci tura kalacak.

Adada cumhurbaşkanlığı büyük oranda sembolik bir rol ancak Kıbrıs sorununun çözümüne dair müzakerelerde Kıbrıslı Türkleri temsil edeceği için oldukça önemli.

Ersin Tatar ve Tufan Erhürman Kıbrıs meselesi, Türkiye ile ilişkiler ve dış politika konularında farklı ekolleri temsil ediyor.

Tatar ve Erhürman’ın pozisyonu ne?

2020’den bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti ile federasyon temelli müzakerelere karşı çıkıyor.

Ankara’nın desteklediği Tatar, Kıbrıs Türklerinin egemen ve eşit bir devlete sahip olduğu “iki devletli model” çözümünü savunuyor.

Tatar, 3D adını verdiği “doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temas” talepleri karşılanmadığı müddetçe Kıbrıs Cumhuriyeti ile masaya oturmayacağını söylüyor.

Erhürman ise seçilmesi durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti ile sonuncusu 2017’de yapılan resmi müzakerelere yeniden başlayacağını söylüyor.

Erhürman, iki devletli çözümün Kıbrıs Türklerinin ekonomik ve siyasi izolasyonunu sonlandırmak için gerçekçi bir yaklaşım olmadığını savunuyor.

Türkiye Tatar’ı destekliyor

Türkiye’nin seçimde oynadığı rol de Kıbrıs’ta gündem oldu.

Tatar lehine kampanya yürütmek için adaya Türkiye’den birçok üst düzey siyasetçi gitti.

Adayların belirlenmesinden bu yana Kıbrıs’ın kuzeyine giden isimlerin arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve eski futbolcu Mesut Özil gibi isimler var.

Uzmanlar, kim seçilirse seçilsin Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı hedefleyeceğini ve ön plandaki iki adayın da söylemlerinin bu yönde olduğunu belirtiyor.

Ersin Tatar’ın 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki rakibi Mustafa Akıncı, seçim sürecinde kendisinin ve ailesinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) aracılığıyla tehdit edildiğini ve adaylıktan çekilmesinin talep edildiğini iddia etmişti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ve Ersin Tatar, Akıncı’nın iddialarını reddetmişti. BBC TÜRKÇE

