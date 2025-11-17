Kıbrıs’ta iki lider yüz yüze görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, görev süreleri boyunca ilk kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kritik görüşmenin tarihi perşembe olarak belirlendi.

Rum lider Financial Times’a yaptığı açıklamada AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtmişti. Tufan Erhürman’ın seçilmesini “taze bir umut” olarak nitelendiren Hristodoulides, “Türklere vize serbestisi, bize bir liman” formülünü önermişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in gerçekleştireceği bu ilk toplantı, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak. Görüşmenin perşembe günü saat 09.30’da başlaması ve yaklaşık bir saat sürmesi planlanıyor.

Bu buluşma, Kıbrıs meselesinde yeni bir diyalog döneminin başlangıcı olması açısından önem taşıyor.

