HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaDÜNYAKıbrıs'ta iki lider yüz yüze görüşecek
DÜNYA

Kıbrıs’ta iki lider yüz yüze görüşecek

Açık Gazete
Açık Gazete

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, görev süreleri boyunca ilk kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kritik görüşmenin tarihi perşembe olarak belirlendi.

Rum lider Financial Times’a yaptığı açıklamada AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtmişti. Tufan Erhürman’ın seçilmesini “taze bir umut” olarak nitelendiren Hristodoulides, “Türklere vize serbestisi, bize bir liman” formülünü önermişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in gerçekleştireceği bu ilk toplantı, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak. Görüşmenin perşembe günü saat 09.30’da başlaması ve yaklaşık bir saat sürmesi planlanıyor.

Bu buluşma, Kıbrıs meselesinde yeni bir diyalog döneminin başlangıcı olması açısından önem taşıyor.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
PKK, Zap’tan çekildi

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

PKK, Zap’tan çekildi

TÜRKİYE
PKK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden çatışma riskini ortadan kaldırmak...

ANAYASA TARTIŞMASI

KÖŞE YAZILARI
Anayasa tartışmasının hızlandığı, daha doğrusu hızlandırıldığı günümüzde, ülkemizin bir...

Londra dünyanın en iyi şehri…

KÖŞE YAZILARI
Resonance tarafından Ipsos iş birliğiyle hazırlanan “2026 Dünyanın En...

Netanyahu üzerinde baskı artıyor

DÜNYA
Türkiye'nin de destek verdiği Trump'ın BMGK'da görüşülecek Gazze planındaki...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.