DÜNYA KKTC'de sandık mesajı açık: Gidin artık!
DÜNYA

KKTC’de sandık mesajı açık: Gidin artık!

CTP lideri Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği tarihi zaferin ardından, gözler UBP-DP-YDP koalisyonuna çevrildi. Siyaset çevreleri ve sivil toplum örgütleri, hükümetin halk iradesine saygı göstermesini ve derhal istifa etmesini istedi.

CTP lideri Tufan Erhürman’ın tarihi zaferi sonrası, muhalefet ve sivil toplumdan ortak çağrı: “Sandık mesajı nettir. Halk değişim istedi, hükümet meşruiyetini yitirdi.”

Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği tarihi zaferin ardından, gözler UBP-DP-YDP koalisyonuna çevrildi. Siyaset çevreleri ve sivil toplum örgütleri, hükümetin halk iradesine saygı göstermesini ve derhal istifa etmesini istedi.

CTP yetkilileri, “Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece bir lider değişimi değil, toplumsal bir uyanıştır” değerlendirmesini yaptı. Birlik, liyakat ve demokratik katılım vurgusu yapan Erhürman’ın açıklamaları da değişim beklentisini güçlendirdi. Kamuoyu, Meclis aritmetiği değişmeden de ülkenin yönünün değiştiğini söylüyor: “Halk artık eski düzeni istemiyor. Bu irade görmezden gelinemez.” Bugün Kıbrıs

Öte yandan Kıbrıs TV’ye konuşan Ersin Tatar, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Tufan Erhürman’ı tebrik ettiğini belirtti. Tatar, “Bundan sonraki planım için şu anda bir şey belirlemedim. Önce bir dinleneceğim, ondan sonra bakarız” ifadelerini kullandı.

