Londra’daki Kıbrıslı Türklere KKTC seçimlerini sorduk

FARUK ESKİOĞLU / LONDRA – Kuzey Kıbrıs’ta beş yılda bir gizli halk oyuyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Ekim’de yapılacak. Oyların yüzde 50+1’ini alan aday seçilecek, yoksa ikinci tura kalan seçimde en çok oy alan iki aday kozlarını paylaşacak.

Seçimin UBP, DP ve YDP’nin desteği ile “Sağduyu Mutabakatı” adayı mevcut cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP’nin adayı Tufan Erhürman arasında geçmesi bekleniyor.

Biz de Londra’da yaşayan ve isimleri toplum içinde öne çıkan bazı Kıbrısıl Türklere teyibimizi uzatarak üç soru (1. Seçim öngörün nedir? 2. Kim kazanmalı niçin? 3.Seçimler bir değişim getirebilir mi?) sorduk: İşte yanıtları:

Ertanç Hidayettin (Eğitimci/Yazar):

1. Seçimi Erhurman’ın kazanacağını tahmin ediyorum.

2. Erhürman kazanmalı çünkü dış siyasette ne kadar da cumhurbaşkanının (CB) bir yetkisi olmasa da Kıbrıslı Türklerin bilgili, saygın bir CB olacak. Tatar CB meziyetine sahip birisi

değil. Ayrıca iç sorunların giderilnesi konusunda Tufan hoca’nın daha dürüst ve adil bor rol oynayacağına inanıyorum.

3. Dış politikada kim seçilirse seçilsin bir değişiklik olacağına inanmıyorum. Ancak yukarıda belirttiğim gibi içişlerinde olumlu değişikliklerin olacağınî

öngörüyorum.

Enver Kannur (Finans Danışmanı):

1- Tatar kazanir 4/5% farkla…

2- Kim kazansa pek farketmez. Sebebi geçmişe baktığımızda değişik görüşlerle gelen adaylar seçildikten sonra tavırlarını Ankara’nın istediği şekilde değiştiriyorlardı.

3- Hiç bir değişiklik olmaz çünkü;

-Rum kesimi istemiyor, istese şimdiye kadar anlaşma olurdu. Hatta iki taraf da istemiyor diyebilirim… -Rumlar yanaşmıyor. Dünyaca tanınan, EU da olan onlar

-Dünya istemiyor. İsteseler Rumlara o kadar silah satmazlardı. Kıbrıs’ın bu hali onların işine geliyor.

– Rum tarafında sağ partiler ve görüşleri daha da artıyor.

Osman Balıkçıoğlu (Sanatçı):

Kardeşim, seçimlerin kim kazanırsa kazansın hiç birşey değiştirmeyeceğine inanıyorum. Kıbrıs’taki cumhurbaşkanı tamamen Türkiye’deki yönetimin vurgu yaptığı

politikaları uygulamaktan başka birşey yapamaz. Tatar bu görevi 5 yıl aksatmadan yürüttü. Şimdi Erhürman Türkiyenin İki devletli çözüm politikasına karşı federasyonu

savunuyor. Bu da onun kazanmasının biraz zor olacağını gösteriyor. Zira geçmişte de görüldüğü gibi Türkiyenin desteklemediği bir adayın kazanması çok zordur. Benim

gönlüm Erhürman’ın kazanmasından yanadır. Kamu oyu araştırmaları da daha çok Erhürmanın kazanacağını gösteriyor ama ben yine de Tatar’ın kazanacağını düşünüyorum.

Türkiye bütün ağırlığını Tatar’dan yana koyduğu için öyle düşünüyorum. Ama ben bizdeki ve Türkiye’deki politikaların nasıl çalıştığına akıl erdiremem.

Niyazi Enver (Kıbrıs Türk Toplum Merkezi – TCCA Başkanı):

1. CTP adayı Tufan Erhurman izlediğim kadarıyla seviyeli ve başarılı bir kampanya yürüttü. Düşünen insanların takdirini aldı. Kişisel yeteneğini ve vizyonunu

sergiledi. Tatar gibi anavatan bayrak ordu gibi ucuz milliyetçilik yapıp gerçeklerden uzaklaşmadı. Gerek toplumun gerekse basının tüm sorularına açık ve net cevaplar

verdi. Tufan bey, o makama laik olduğunu kesinlikle dosta düşmana ispatladı. Ersin bey maalesef ucuz, alışılagelmiş söylemlerle yol almayı yeğledi. Tufan’la toplum

önünde açık hesaplaşmaktan kaçtı.

2. Ankaranın açık müdahalelerne rağmen Tufan beyin kazanacağına inanırım.

Mutlaka Tufan la birlikte yeni bir dönem başlıyor.

3. Tabii herkesin merak ettiği Kıbrıs sorununa gelince çok fazla bir beklentim yok. Kıbrıs stratejik önemi çok büyük bir ada. Burda bizim dışımızda çok büyük güçlerin

etkisi var. İngiltere Amerika gibi. Dolayısı ile toplum lideri ne kadar yetenekli olursa olsun bazı güçleri aşamaya bilir ama iç politikada çok güzel şeyler yapacağına

inanıyorum. Hiçbirşey olmasada toplumumuzu temsil eden kişiden mahcup olmayacağız.

Artun Gökşan Lurucinalı (Eski gazeteci):

Seçimler öncesi rastgele bir haftalığına Kıbrıs’ta bulundum. Seçimlerden 3 gün önce İngiltere’ye döndüm.

Seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman’ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ben de bu değerlendirmeye katılıyorum. Hatta Erhürman’ın seçimleri ilk turdan bitireceği üzerinde de ciddi bir varsayım var.

Benim Kıbrıs’a vardığım günlerde edindiğim en önemli gözlem şu oldu. Türkiye’den üst düzey bürokratların, AKP hükümet yetkililerinin, Cevdet Yılmaz, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, futbolcu Mesut Özil, Ümit Özdağ gibi isimlerin adaya gidip oradaki seçmenlere telkinlerde bulunmaları, şimdiki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine oy istemeleri çok büyük tepki topladı. Sandığa gitmeyi düşünmeyen önemli oranda insan, sırf bu nedenle sandığa gidip Erhürman lehine oy kullanacak.

Adada yaşayan Türkiye kökenli seçmenlerde de AKP ve Erdoğan’a karşı oluşan tepki, adaya neredeyse çıkarma yapan bu yetkililer karşısında kendini gösterdi. Türkiye kökenli seçmenleri yönlendirebileceğini sananlar, hem bu seçmen kitlesinden ilk kez ciddi oranda tepki gördü, hem de seçimlere 4 gün kala adayı hayal kırıklığı içerisinde terk ettikleri konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar saldırgan bir dil kullanmaya başladı, fakat çoğu zaman gülünç durumlara düşmekten kendini kurtaramıyor.

Son dakika Türkiye’nin herhangi bir atağı gündeme gelmezse, ki bence zor görünüyor, Erhürman bu seçimleri kazanır.

Tabii şunu da vurgulamak gerekir: Türkiye’nin Erhürman’ın kazanması halinde, daha önce Mustafa Akıncı’ya karşı güttüğü politik yaklaşımı yok. Erdoğan zaten “kim kazanırsa kazansın, biz onunla çalışacağız” diye beyan etmişti bir süre önce.

2. Bana göre bu seçimleri, donanımı, bilgisi ve ciddi duruşu ile Erhürman kazanmalı. Erhürman, Tatar’ın aksine adaya barışın gelmesi için çalışacağını söyleyen, federal çözümü savunan, ayrılıkçılığa karşı çıkan bir aday.

Tatar’ın 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Kıbrıs sorunu etrafında hiçbir adım atılmamış, üstelik “egemen eşit devlet” masalıyla uluslararası alanda Kıbrıs Türk toplumunun görünürlülüğünü sıfırlamış, Türkiye’nin kuklası olmak dışında hiçbir insiyatif geliştirmemiş, Türki Cumhuriyetleri ile Türkiye’de dolaşmaktan ve içi boş vaadlerden başka elle tutulur hiçbir şey yapmamıştır.

Erhürman’ın da Türkiye’nin çizeceği çerçeve dışına çıkmasının zor olacağı biliniyor. Ancak Erhürman, Türkiye ile federasyon konusunu konuşacağını ve onları ikna edeceğini iddia ediyor. Halkın büyük çoğunluğu buna pek ihtimal vermiyor, ancak Tatar gibi düzeyi yerlerde sürünen bir lider de istemiyor.

Kıbrıslı barışseverler, adada çözüm bulunmasını isteyenler, ki bana göre hala çoğunluktadır, dünyadaki koşulların değişmesi ve Kıbrıs’ta keşfedilen doğal gazın da etkisiyle, adada bir barış sürecinin yeniden başlayacağı ve bu durumda Türkiye’nin da adada bir anlaşmanın sağlanması yönünde yeniden insiyatif geliştireceği umudunu taşıyorlar. Böylesi bir durumda, bir hukukçu ve akademisyen olan Erhürman’ın ciddi katkıları olacağını düşünüyorlar.

Sonuçta, Erhürman’ın kazanması Kıbrıs’a yeni bir ivme kazandırabilir. Milliyetçi kesimin rantçı, biatçı ve açık açık yaptıkları yolsuzluk ve hırsızlıklar insanları bıktırmış durumda. Cumhurbaşkanlığını Erhürman’ın kazanması, ardından gelecek erken genel seçim ile milliyetçi cephenin de büyük kayıplara uğrama olasılığı çok büyük.

3. Bu seçimler sonrasında Kıbrıs sorunu etrafında önemli gelişmeler olmasa bile, ki bu tamamen Türkiye’nin ve giderek ABD ve İngiltere’nin tavrına bağlı, iç cephede önemli değişiklikler olacağı hissini veriyor.

