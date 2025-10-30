HABER ARA
DÜNYA

Louvre Müzesi soygununda 7 gözaltı var, mücevherler yok

Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde yaşanan soyguna ilişkin 5 yeni şüpheli gözaltına alındı. Ancak çalınan mücevherler hâlâ kayıp.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan soyguna ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı. Kraliyet mücevherlerinin yer aldığı Apollo galerisinden, 19 Ekim’de 102 milyon dolarlık eser çalınmıştı.

Paris kamu savcısı, çalınan eserlerin hâlâ kayıp olduğunu bildirdi. Soyguna ilişkin iki şüpheli, 26 Ekim’de gözaltına alınmıştı. Yakalananlardan birinin ülkeyi terk etmek üzereyken Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirilmişti. Diğer şüphelinin ise Paris’in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde bulunduğu aktarılmıştı.

Soygun haberi tüm dünyada yankı uyandırdı. Fransa’da, birçok kişi, bu olayı “ulusal bir utanç” olarak nitelendirdi.

TARİHİ SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim’de şok bir hırsızlığa sahne oldu.

Müzeye sabah saatlerinde giren 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak bir pencereyi kırdı ve Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girdi.

Hırsızlar buradan 9 eser çaldı, kaçtıkları sırada ise 3’üncü Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ne ait tacı düşürdü. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulundu.

Hırsızlar daha sonra motosikletlerle olay yerinden kaçtı.

“BÜYÜK BİR BAŞARISIZLIK”

Müzenin müdürü Laurence des Cars, hırsızlık skandalı sonrası Senato’nun Kültür Komisyonu’na verdiği ifadesinde, “Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum” demişti.

De Cars, olayın ardından istifasını sunmuş ancak bu reddedilmişti.

