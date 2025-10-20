Louvre Müzesi’ni soyan “Dört scooterlı” aranıyor

Soyguncuların Louvre Müzesi’ne güpegündüz girip paha biçilmez objeleri çalması ve olay yerinden scooterlar ile kaçması bir macera filminini andırıyor. Fransızlar ve tüm dünya yaşanan güvenlik zafiyeti karşısında şaşkın.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ndeki sansasyonel soygunun ardından Fransız yetkililer hırsızları yakalamak için ülke çapında büyük bir operasyon yürütüyor. Fransız hükümetinden yapılan açıklamalarda, “Fransa’nın kültürel ruhunun” çalındığını ifade eden yetkililer, suçluların ele geçirilmesi için eldeki tüm araç ve imkanların kullanıldığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Fransa kültürüne karşı bir saldırı” olarak nitelendirdiği olay hakkında “Louvre’daki hırsızlık, tarihimizin bir parçası olan, değer verdiğimiz kültür mirasına bir saldırıdır” ifadesini kullandı. “Eserleri bulacağız ve suçluları mahkeme önüne çıkaracağız” diyen Macron, “Paris Savcılığı’nın bunu sağlayabilmek için elinden gelen her şeyi yaptığını” duyurdu.

Louvre Müzesi’nde Pazar günü gerçekleşen soygunda hırsızlar, Fransa tarihinin ünlü imparatoriçeleri ile kraliçelerine ait, değerli taşlarla süslü alın bağları, gerdanlıklar, küpeler ve broşları çaldı. 1869 yılında, dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in misafiri olarak İstanbul’u ziyaret eden İmparatoriçe Eugenie’nin zümrüt ve yüzlerce elmasla süslü tacı ise müze yakınlarında, hasar görmüş halde bulundu. Emniyet güçleri, hırsızların tacı olay yerinden kaçarken düşürdüğünü değerlendiriyor.

Fransa’nın içişleri ile kültür bakanlıklarının ortak açıklamasında, çalınan takıların kendi piyasa değerlerinin ötesinde “kültürel ve tarihi açıdan paha biçilemez bir değere” sahip olduğu vurgulandı.

“Dört scooterlı” ile ilgili araştırma sürüyor

Soygunun ardından başlatılan operasyonu yöneten Paris Savcısı Laure Beccuau, müzeye maskeli halde gelen ve olay sonrasında “güçlü motorlu scooterlar ile” kaçan dört kişilik “birliğin” arandığını aktardığı açıklamasında, söz konusu kişilerin organize bir suç örgütü tarafından görevlendirilmiş işbirlikçiler olma ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Louvre Müzesi ve çevresini gözlemleyen güvenlik kameralarının görüntülerini de inceliyor.

Louvre Müzesi dışında hırsızların soygunda kullandığı, üzerine merdiven monte edilmiş kamyon ile yanında bekleyen güvenlik görevlileri görülüyorLouvre Müzesi dışında hırsızların soygunda kullandığı, üzerine merdiven monte edilmiş kamyon ile yanında bekleyen güvenlik görevlileri görülüyor

Soyguncular, Louvre Müzesi’nin Apollon Galerisi’ne bu merdiveni kullanarak çıktıFotoğraf: Dimitar Dilkoff/AFP/picture alliance

Olayın ardından dün kapılarını ziyaretçilere kapatan müzeye turist girişine bugün de izin verilmiyor.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soygunun “çok tecrübeli bir ekip” tarafından yapıldığını açık olduğunu dile getirerek “suçluların ve çalınan objelerin çok kısa zaman içinde bulunacağına dair umutlu” olduğunu belirtti. Hırsızların, toplam yedi dakika süren soygun esnasında eldiven, araç-gereç ve bir telsizi olay yerinde, bir uyarı yeleğini de müze yakınlarında düşürdüğünü ifade eden Bakan Nunez, bu kanıtların, suçluların ve arkalarındaki kişilerin yakalanması için önemli ipuçları sunabileceğini vurguladı.

Merdiven ile müze balkonuna çıkan hırsızlar

Pazar günü, gündüz vakti gerçekleşen inanması güç soygun için hırsızlar müze binasına, üstünde hareketli bir merdiven bulunan kamyonla yanaştı. Yetkililere göre, kaldırıma park eden kamyonun yakınına bir de uyarı üçgeni koyan hırsızlardan ikisi aracın yanında scooterlarla kaçmak için hazır bekledi. İki kişi ise birinci kattaki müze balkonuna uzatılan merdivenle yukarı çıkıp, buradaki kapının camını kesme makinesi ile açıp içeri girdi. Buradan Apollon Galerisi isimli salona giren iki hırsızın, karşılaştıkları müze personelini tehdit ettikleri ve iki vitrinin camını kırıp soygunu gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları aktarılıyor.

Şaşkınlık yaratan güvenlik zaafiyeti

Soyguncuların, paha biçilmez binlerce esere ev saipliği yapan dünyanın en ünlü müzelerinden birine bu kadar kolay girebilmesi kamuoyunda büyük şaşkınlığa sebep oldu. Eleştirilerin odağındaki Fransa Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, “Apollon Galerisi’nin dış penceresi ile soyguncuların hedefi olan vitrinlerin alarmları çaldı. Ayrıca çok hızlı ve acımasızca gerçekleştirilen hırsızlığa orada bulunan beş müze görevlisi müdahale etti” denildi.

Paris’teki Louvre Müzesi’nin Apollon GalerisiParis’teki Louvre Müzesi’nin Apollon Galerisi

Soygun, Louvre Müzesi’nin Apollon Galerisi’nde gerçekleştiFotoğraf: Stephane de Sakutin/AFP

Louvre Müzesi çalışanlarının “profesyonellikleri ve hızlı reaksiyon vermeleri sayesinde suçluların kaçmak zorunda kaldığını ve kullandıkları malzemelerle, İmparatoriçe Eugenie’nin tacı gibi çaldıkları bazı objeleri olay yerinde bıraktıklarını” duyuran Bakanlık, hasar gören tacın durumunun incelendiğini de paylaştı.

Altın eritilmiş olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Macron açıklamasında, geçen Ocak ayında duyurusu yapılan Louvre Müzesi’nin modernizasyonu kapsamında güvenlik önlemlerinin artırılmasının da öngörüldüğünü ve bu önlemlerin “Fransız hafızası ile kültürünü meydana getiren unsurların korunmasını ve muhafaza edilmesini sağlayacağını” belirtti.

Ancak söz konusu kültürel mirasın bir kısmı, yapılan soygunla en azından şu an için yitirilmiş oldu. Kamuoyu, çalınan takı ve mücevherlerdeki altının, satılmak üzere, soygunun hemen ardından eritilmiş olmasından endişe ediyor.

Peki değerli taşlar? Le Parisien gazetesinde konuşan soruşturmaya dair bilgi sahibi bir kişi, “Bazı elmasların piyasada satılma riski bulunuyor, bu da mücevherlerin restore edilmesini çok zorlaştırabilir” dedi. DW

Bu habere emoji ile tepki ver