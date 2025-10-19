Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ne giren hırsızlar, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre Müzesi, yaşanan hırsızlık olayının ardından kapatıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki müzeye giren hırsızlar, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Olaya yakın bir kaynak AFP’ye verdiği bilgide, çalınan mücevherlerin değerinin hala belirlenmekte olduğunu söyledi.

Polis kaynakları, sayıları bilinmeyen hırsızların küçük testereyle donanmış bir scooter’la geldiklerini ve hedefledikleri odaya ulaşmak için mal asansörünü kullandıklarını söyledi.

NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca, soyguncuların müzenin en değerli tarihi koleksiyonlarının sergilendiği Apollon galerisinde, İmparator Napolyon Bonaparte ve eşi İmparatoriçe Josephine’e ait kolye, broş ve taç gibi mücevherleri çaldıklarını bildirdi.

FRANSA KÜLTÜR BAKANI: PAHA BİÇİLEMEZ MÜCEVHERLER ÇALINDI

Fransa Kültür Bakanı Racgida Dati, soygunun sabah saatlerinde müze açıldığında gerçekleştiğini, herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Bakan, çalınan mücevherlerin “paha biçilemez” olduğunu söyledi.

MONA LİSA’NIN EVİ

Louvre Müzesi (Musée du Louvre), Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan, dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biri.

Seine Nehri kıyısında yer alan müze, kültürel ve tarihi önemiyle de öne çıkıyor.

Fransız Devrimi sonrasında 1793 yılında müze olarak açılan bina, 12’nci yüzyılda kale olarak inşa edildi, daha sonra saraya dönüştürüldü.

İçinde 500 binden fazla sanat eseri bulunduğu biliniyor. Bunlardan en önemlisi ise Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu.

