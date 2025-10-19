Haber ara..
Abone Ol
Ana SayfaDÜNYALouvre Müzesi'ni soydular! Hırsızlar mücevherleri çalıp kaçtı
DÜNYA

Louvre Müzesi’ni soydular! Hırsızlar mücevherleri çalıp kaçtı

Açık Gazete
Açık Gazete

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ne giren hırsızlar, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre Müzesi, yaşanan hırsızlık olayının ardından kapatıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki müzeye giren hırsızlar, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Olaya yakın bir kaynak AFP’ye verdiği bilgide, çalınan mücevherlerin değerinin hala belirlenmekte olduğunu söyledi.

Polis kaynakları, sayıları bilinmeyen hırsızların küçük testereyle donanmış bir scooter’la geldiklerini ve hedefledikleri odaya ulaşmak için mal asansörünü kullandıklarını söyledi.

NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca, soyguncuların müzenin en değerli tarihi koleksiyonlarının sergilendiği Apollon galerisinde, İmparator Napolyon Bonaparte ve eşi İmparatoriçe Josephine’e ait kolye, broş ve taç gibi mücevherleri çaldıklarını bildirdi.

Louvre Müzesi'ni soydular! Hırsızlar mücevherleri çalıp kaçtı

FRANSA KÜLTÜR BAKANI: PAHA BİÇİLEMEZ MÜCEVHERLER ÇALINDI

Fransa Kültür Bakanı Racgida Dati, soygunun sabah saatlerinde müze açıldığında gerçekleştiğini, herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Bakan, çalınan mücevherlerin “paha biçilemez” olduğunu söyledi.

Louvre Müzesi’ni soydular! Hırsızlar mücevherleri çalıp kaçtı – 1Müzede polisin çalışması sürüyor.

MONA LİSA’NIN EVİ

Louvre Müzesi (Musée du Louvre), Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan, dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biri.

Seine Nehri kıyısında yer alan müze, kültürel ve tarihi önemiyle de öne çıkıyor.

Fransız Devrimi sonrasında 1793 yılında müze olarak açılan bina, 12’nci yüzyılda kale olarak inşa edildi, daha sonra saraya dönüştürüldü.

İçinde 500 binden fazla sanat eseri bulunduğu biliniyor. Bunlardan en önemlisi ise Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  Mısır, Trump'lı Gazze zirvesi hazırlığında
Önceki haber
İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumu da KKTC seçimlerini heyecanla bekliyor

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumu da KKTC seçimlerini heyecanla bekliyor

KÖŞE YAZILARI
FARUK ESKİOĞLU / LONDRA– İngiltere'deki Kıbrıslı Türk toplumu da...

Millet bahçeleri özelleştiriliyor!

TÜRKİYE
Özer Akdemir / EVRENSEL - Yeni rant alanı: Millet...

Özgür Özel: CHP, AKP’ye fark üzerine fark attı

TÜRKİYE
CHP lideri Özgür Özel, PES Kongresi’nde Avrupalı siyasetçilere yönelik...

Cengiz’in Eskişehir’deki siyanürlü altın madenine onay

TÜRKİYE
İktidara yakın iş insanı Mehmet Cengiz'in Eskişehir'de Tepebaşı ve...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.