Louvre soyguncuları arazi: 88 milyon euro’luk kovalamaca

Paris’teki Louvre Müzesi’nden çalınan Napolyon dönemi mücevherlerinin değerinin 88 milyon euro olduğu açıklandı. Polis, gündüz vakti müzeye giren 4 kişilik çeteyi hâlâ bulamadı. Organize suçlarda uzmanlaşmış özel birim devreye girdi.

Fransa’da son yılların en cüretkâr sanat soygunlarından biri olarak gösterilen Louvre Müzesi’ndeki hırsızlığın maliyetinin 90 milyon euro’ya yakın olduğu hesaplandı.

Müze başkanı bugün, bir çetenin Fransa’nın taç mücevherlerinin bir kısmını gündüz vakti nasıl çaldığını açıklamak üzere milletvekillerinin karşısına çıkacak.

Paris Savcısı Laure Beccuau, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, müze küratörlerinin zararı 88 milyon euro olarak belirlediğini söyledi.

Fransa’yı ve sanat dünyasını sarsan yedi dakikalık soygundan üç gün sonra, Louvre’un başkanı ve direktörü Laurence des Cars’ın bugün Senato’nun kültür komisyonuna bilgi vermesi bekleniyor.

POLİS DÖRT KİŞİLİK ÇETEYİ ARIYOR

Emniyet güçleri, pazar sabahı müze açıldıktan kısa bir süre sonra Apollo Galerisi’ne giren dört kişilik soygun çetesini aramaya devam ediyor.

Hırsızların, birinci kat penceresine ulaşmak için mobilya taşıma asansörüyle donatılmış bir kamyon kullandığı tespit edildi. Çete, Fransa’nın tarihi taç mücevherlerinden oluşan sekiz parça Napolyon dönemi takısıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Soygunun ardından derhal kapatılan müze, bugün açıldı.

KÜLTÜR BAKANI “KAMERALARDA ARIZA YOK” DEDİ

Öte yandan Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada müzenin güvenlik sistemini savundu ve kameraların arızalı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Dati, “Louvre Müzesi’nin güvenlik sistemi çalıştı, bu bir gerçek” diye konuştu. Bakan bununla birlikte, müzenin yenileme bütçesinin bir bölümünün yeni güvenlik kameraları da dahil olmak üzere gözetim teknolojisinin güçlendirilmesine ayrılacağını belirtti.

Müze yönetimi de koruma vitrinlerinin eski olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Yönetim, çalınan takıların sergilendiği ünitelerin 2019’da yenilendiğini ve bunun “güvenlik açısından kayda değer bir iyileşme” sağladığını açıkladı.

Louvre soyguncuları kayıplara karıştı: 88 milyon euro’luk kovalamaca – 1Dört kişi Apollon Galerisi’ne yük asansörüyle girdi.

SORUŞTURMAYI ÖZEL BİRİM DEVRALDI

Soruşturma, Fransa’daki büyük çaplı soygunları inceleyen 100 kişilik özel polis birimi Brigade de Répression du Banditisme’e (BRB) devredildi.

Aynı birim, 2016 yılında televizyon yıldızı Kim Kardashian’a yönelik Paris’teki silahlı soygunu da soruşturmuştu.

Soruşturmaya ayrıca, Kültürel Varlıkların Kaçakçılığıyla Mücadele Merkez Ofisi’nden uzmanlar da destek veriyor.

Dedektifler, olay yerinde bırakılan fosforlu bir yelekten alınan DNA örnekleri de dahil olmak üzere önemli adli deliller topladı.

“MÜCEVHERLER SÖKÜLÜRSE DEĞERİ DÜŞER”

Hırsızlar kaçarken kullandıkları motosikletleri, bir plakayı, binaya girmek için kullandıkları asansörü ve III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait hasarlı bir tacı geride bıraktı.

Savcı Beccuau, mücevherlerin sökülmesi halinde değerlerinin ciddi biçimde düşeceğini vurguladı.

Beccuau, “Bu taşları alan kişiler, mücevherleri sökme gibi çok kötü bir fikirle hareket ederse 88 milyon euro kazanamayacak. Belki de bu değerli parçaları gelişigüzel yok etmezler diye umut edebiliriz” ifadelerini kullandı.

