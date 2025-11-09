Mamdani’ye İstanbul’daki belediyeye ait halk marketleri örnek olmuş…

FARUK ESKİOĞLU / LONDRA* – Hollandalı hükümet danışmanı Alexander Verbeek, New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin vaatlerinin ABD’nin tersine Avrupa’da “radikal sol” değil sosyal proje sayıldığını vurgulayarak yeni başkanın İstanbul’da gördüğü belediyeye ait halk marketlerinden etkilenip “uygulanabilir bulduğunu” için vaatleri arasına aldığını yazdı.

New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani’nin Trump taraftarlarınca “hayal satıyor” diye topa tuttuğu “ücretsiz otobüs hizmeti ve evrensel çocuk bakımı” gibi projelerine, Avrupa’dan destek geldi.

Hollandalı çevreci ve eski hükümet danışmanı Alexander Verbeek, Mamdani’nin vaatlerinin hayal olmadığını vurgulayarak “Mamdani; Avrupalıların ücretsiz toplu ulaşım ve kreş gibi sıradan saydığı, ancak Amerikalılara imkânsız gördüğü şeyleri vaadetti. Burada sosyal destek programları radikal sosyalist şeyler sayılmıyor. Bu eleştiriler ABD’de Mamdani’ye karşı çıkanlarla Avrupa geneli arasında algı farkı olduğunu da ortaya çıkardı” dedi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM ZATEN BAŞARIYLA UYGULANIYOR

The Guardian’ın aktardığı haberde Verbeek Estonya, Fransa, Lüksemburg ve Malta’daki ücretsiz toplu taşıma hizmetini örnek göstererek “Avrupalılar, ücretsiz toplu taşıma ve evrensel çocuk bakımı vizyonunu kabul ediyor. Hükümetlerimizin bu tür hizmetleri hepimiz için erişilebilir kılmasını bekliyoruz. Daha yüksek vergiler ödüyoruz ve karşılığında uygarca projeler elde etmek istiyoruz” diye konuştu.

MANDANİ İSTANBUL’DAN ETKİLENMİŞ

“Mamdani, pilot uygulamanın başarılı olması halinde genişlemeyi hedefleyerek New York’un beş ilçesinin her birinde belediyeye ait bir market açma sözü verdiğinde, Brookings Enstitüsü’nde dış politika uzmanı olan Aslı Aydıntaşbaş’a 2014’de İstanbul’da ziyaret ettiği belediyeye ait marketi hatırlattı” diyen Verbeek, şunları söyledi:”

O zamanlar, ekmekten mercimeğe ve temel ev aletlerine kadar pek çok ürünle dolu, çoğu küçük ve az bilinen üreticiler tarafından tedarik edilen dolu rafları görünce şaşırmıştı. Bu marketlere erişimin düşük gelirli hanelerle sınırlı olduğunu ve ailelere bu marketlerde kullanılmak üzere önceden yüklenmiş aylık bir sadakat kartı verildiğini söyledi. İstanbul’daki bu belediyeye ait marketler başarılı oldu ve diğer şehirler tarafından da taklit edildi.

On yıldan fazla bir süre sonra, bu deneyim onu ​​Mamdani’nin vaadinin uygulanabilirliğine ikna etti.”

Verbeek “New York elitlerinin ve Cumhuriyetçilerin bu önerileri sanki Ay’dan gelmiş gibi göstermek istemeleri beni çok şaşırttı” diyerek, “Eğitim ve çocuk refahı seviyelerini yükseltmek amacıyla ücretsiz bebek bakımı ve kreş projelerinin İskandinav ülkeleri, Almanya ve Portekiz de dahil pek çok ülkede başarıyla uygulanıyor zaten. Mamdani’nin kampanyası ayrıca, şehirdeki altı haftalıktan beş yaşına kadar tüm çocuklar için çocuk bakımını ücretsiz hale getirme sözü verdi” diye devam etti.

____________________

* KAYNAK: The Guardian

https://www.theguardian.com/us-news/2025/nov/06/europe-zohran-mamdani-policies-normal

Bu habere emoji ile tepki ver