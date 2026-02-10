Maxwell, ‘Trump af çıkarırsa, Epstein’le ilgili her şeyi dürüstçe anlatmaya hazır’

BBC Türkçe – Cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlamayı reddetti.

Ghislaine Maxwell, Epstein soruşturması kapsamında yapılan Komite oturumunda, ABD Anayasası’nın kendisine verdiği “susma hakkı”nı kullandığını söyledi.

Maxwell’in avukatları, ABD Başkanı Donald Trump’tan, müvekkilleri için af çıkarmasını istedi.

Avukatlar, Maxwell’in affedilmesi halinde “her şeyi dürüstçe anlatmaya hazır olduğunu”, Epstein belgelerinde adları geçen Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın yanlış bir şey yapmadıklarını deklare edeceğini söyledi.

Maxwell daha önce, cinsel sömürü amaçlı insan kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Maxwell, cezasını çektiği Teksas’taki hapishaneden video konferans yöntemiyle ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin oturumuna bağlandı.

Kapalı oturum sonrası açıklama yapan Cumhuriyetçi Komite Başkanı James Comer, Maxwell’in “beklendiği gibi” anayasal hakkına vurgu yaparak, “sessiz kalma” hakkını kullandığını söyledi.

James Comer, “Açıkçası bu bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Epstein ile birlikte işledikleri suçlar ve olası suç ortakları hakkında ona soracağımız pek çok soru vardı” dedi.

Comer, “Amerikan halkı için gerçeğe ulaşmayı ve hayatta kalanlar için adaleti tesis etmeyi içtenlikle istiyoruz. Bu soruşturmanın amacı da budur” diye ekledi.



ABD Adalet Bakanlığı, Ghislaine Maxwell’in hapishanedeki hücresinde çökilmiş yeni görüntülerini yayımladı.

‘Maxwell’in çok kötü biri olduğu, dokunulmazlığı hak etmediği açık ve net’

Ghislaine Maxwell’in “susma hakkı”nı kullanırken atıfta bulunduğu, ABD Anayasası’nın 5. ek maddesi Amerikalılara, yemin ettikten sonra sorulara cevap vermeyi reddederek suçlamalardan kaçınma hakkı veriyor.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin Demokrat üyelerinden Melanie Stansbury ise komite oturumu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Maxwell’in bu fırsatı “merhamet kampanyası” için kullandığını söyledi.

Comer, Epstein'dan kurtulanlarla yaptığı görüşmeler sonrası, Maxwell'in "çok kötü bir insan olduğunun" ve herhangi bir dokunulmazlığı hak etmediğinin açık ve net olduğunu belirtti.

Maxwell’in avukatı David Oscar Markus daha önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, müvekkilinin “Başkan Trump tarafından affedilmesi halinde her şeyi dürüst bir şekilde anlatmaya hazır olduğunu” söyledi.

Markus, “Sadece o her şeyi açıklayabilir. Bazıları duyduklarından hoşlanmayabilir ama gerçekler önemlidir” diye yazdı.

Epstein 2019’da hapishanede öldü, Maxwell 2021 yılında hüküm giydi

Ghislaine Maxwell’in Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde ifade vermesi öncesi, Komite’ye Epstein’dan kurtulanların oluşturduğu bir grup tarafından gönderilen mektupta, kongre üyelerine Maxwell’in verdiği her türlü bilgiye şüpheyle yaklaşılması çağrısı yapıldı.

Mektupta Maxwell, Epstein’ın insan kaçakçılığı operasyonuna dahil olan “çok sayıda güçlü kişiyi” açıklamayı ve kolluk kuvvetleriyle “anlamlı bir şekilde işbirliği yapmayı” reddettiği için eleştirildi.

Ayrıca Maxwell’e herhangi bir “özel muamelede bulunulmasının” veya “onun ifadesine güvenilmesinin”, Epstein’den kurtulan ve hayatta kalanlar için felaket olacağı vurgulandı.

Beyaz Saray’dan daha önce yapılan açıklamada da, “Maxwell’e herhangi bir müsamaha gösterilmediği ya da bunun tartışılmadığı” belirtilmişti.

Maxwell 2021 yılında, eski erkek arkadaşı Epstein’ın reşit olmayan kızları istismar etmesindeki rolü nedeniyle hüküm giydi.

Epstein 2019 yılında hapishanede öldü, adli tıp raporunda intihar ettiği açıklandı.

Maxwell ise Trump’ın kendisi için af çıkarmasını talep ediyor ve federal yetkililere yalan söylemekle suçlanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin Demokrat üyelerinden Ro Khanna, Maxwell’in ifadesi öncesi Comer’a gönderdiği mektupta, Maxwell’e geçen yıl mahkemeye sunduğu ve Epstein soruşturması kapsamında “adı geçen dört suç ortağı” ve suçlanmayan 25 kişi daha olduğunu belirten bir belgeyi sormayı planladığını söylemişti.

Ro Khanna, Maxwell’e ayrıca, kendisinin ve ölen Epstein’in Donald Trump’la “sosyal ilişkilerini” ve ABD Başkanı’nın Maxwell için olası bir affı onun savunma ekibiyle tartışıp tartışmadığını da sormayı planlıyordu.

Trump ‘Yanlış birşey yapmadım’ diyor, Epstein’ın kurbanları tarafından suçlanmadı

Trump, onlarca yıl önce ilişkisini kestiğini söylediği Epstein ile ilgili olarak yanlış herhangi bir şey yapmadığını söylüyor ve Epstein'ın kurbanları tarafından herhangi bir suçla itham edilmedi.

Khanna ise Maxwell’in Gözetim Komitesi’nin sorularını yanıtlamama kararının “Onun daha önceki davranışlarıyla tutarsız göründüğünü, zira daha önce ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ile büyük ölçüde benzer konuları görüşmek üzere bir araya geldiğinde susma hakkını kullanmadığını” söyledi.

Maxwell: ‘Trump ya da Clinton’ın herhangi bir uygunsuz davranışına tanık olmadım’

Adalet Bakanlığı’nın Temmuz ayındaki toplantı tutanağına göre Maxwell, daha önce Trump’ın kişisel avukatı olarak çalışan Blanche’a, Donald Trump ya da eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın herhangi bir uygunsuz davranışına tanık olmadığını ve Epstein’a ait olduğu söylenen bir “müşteri listesinin” bulunmadığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin, Maxwell’in ifadesinin alınacağı 9 Şubat’taki oturumunun esasında Ağustos ayında yapılması planlanmıştı.

Ancak Maxwell’in avukatlarının, müvekkillerinin davasıyla ilgili Yüksek Mahkeme kararını bekleme talebi üzerine oturum Comer tarafından ertelenmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl Kongre’de kabul edilen ve Jeffrey Epstein ile ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını zorunlu kılan bir yasanın ardından, Epstein ile ilgili soruşturma kapsamında 30 Ocak’ta milyonlarca sayfalık yeni belgeleri yayımlamıştı.

BBC’nin ABD’deki yayın ortağı CBS’in haberine göre, Kongre üyeleri artık yaklaşık üç milyon sayfanın orijinal versiyonlarını Adalet Bakanlığı’nda bizzat görebilecek.

Comer, 9 Şubat’ta Kongre’de gazetecilere yaptığı açıklamada “Adalet Bakanlığı’nın Kongre üyelerinin gelip belgelerin redakte edilmemiş hallerine bakmalarına izin vermesinin harika olduğunu düşünüyorum” dedi.

Epstein’dan kurtulanlardan oluşan bir grup 8 Şubat’ta, redaksiyonlar ve yayınlanmamış bazı dosyalar konusunda daha şeffaf olunması çağrısı yaptıkları bir video yayımladı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ise “örtbas” suçlamalarını reddetti.

Todd Blanche daha önce de, “kamuoyunun bildiği erkeklere ait bazı bilgilerin gizlenmesi” ve Adalet Bakanlığı’nın kovuşturma yapmamayı tercih etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti.

