SDG Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle yapılan görüşmelerde tarafların “birleşme mekanizması” üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD merkezli AP’ye (Associated Press) yaptığı açıklamada, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından tarafların “prensipte bir anlaşmaya” vardığını duyurdu. Anlaşmaya göre SDG, bireysel olarak değil, bütünlüklü bir askeri güç olarak yeni Suriye ordusuna entegre olacak. Abdi aylar süren tıkanıklığın ardından bu durumun önemli bir siyasi ve askeri dönüm noktası olduğunu belirtti.

Mekanizma kuruldu

Abdi, “On binlerce askerimiz ve iç güvenlik gücümüz var. Bu güçler, küçük gruplar gibi tek tek değil, Savunma Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre oluşturulacak askeri birlikler halinde ulusal orduya katılacak” dedi. SDG komutanı, Şam yönetimiyle kurulan ortak komitenin Savunma Bakanı ve üst düzey askeri yetkililerle çalışacağını belirtti. Abdi, komitenin birleşmenin hukuki, idari ve askeri esaslarını belirleyeceğini söyleyerek, QSD savaşçılarının ve komutanlarının ordu ve Savunma Bakanlığı’nda “üst düzey pozisyonlar” alacağını ifade etti.

Abdi, “DAİŞ’e karşı on yıldan fazla süren mücadelemiz, askerlerimizin büyük bir tecrübe kazandığını gösterdi. Bu deneyim, Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sunacak” diye belirtti. Abdi, Mart ayında Şam yönetimiyle varılan anlaşmanın uygulanmasının, 14 yıllık iç savaşın ardından ülke genelinde istikrarı güçlendireceğini vurguladı. Son aylarda Süveyda ve Lazkiye’de yaşanan mezhep temelli saldırıların kuzeydoğudaki halkta endişe yarattığını belirten Abdi, “Tüm Suriyelilerin eşit haklara sahip olduğu bir sistem kurulmadıkça bu tür olaylar tekrarlanabilir” dedi.

“Adem-i merkeziyetçi bir yönetim”

Mazlum Abdi, SDG’nin hedefinin ülke içinde birlik temelinde adem-i merkeziyetçi bir yönetim olduğunu belirtti: “Biz birleşik bir Suriye içinde, yetkilerin merkez ile eyaletler arasında paylaşılmasını savunuyoruz. Bu, ayrışma değil, adaletli bir yönetişim modelidir. Anlaşmaya göre, Kuzey ve Doğu Suriye’deki tüm sivil, ekonomik ve askeri kurumlar Şam merkezli yapıya entegre edilecek”

Abdi, Türkiye’nin sürece nasıl yaklaşacağına ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi: “Eğer Suriyeliler kendi aralarında anlaşırsa, Türkiye’nin müdahale etmesi için hiçbir gerekçe kalmaz. Ankara’nın da son dönemde bu konuda bir esneklik gösterdiğini gözlemliyoruz.”

